Актриса Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах – ФОТО

На Лазурном берегу продолжается 72-й международный Каннский кинофестиваль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.com, неприятный инцидент произошел с актрисой Э.Фаннинг во время званого ужина ювелирного дома Chopard, на котором она присутствовала со своей старшей сестрой - звездой Голливуда Дакотой Фаннинг.

Сидя за столом, актриса неожиданно потеряла сознание, и первой ей на помощь пришла знаменитая сестра.

Мероприятие было приостановлено, Эль Фаннинг была выведена из зала, так как ей потребовалась помощь врачей.

Вскоре после произошедшего Э.Фаннинг сделала публикацию на своей странице в социальной сети Instagram о том, что чувствует себя хорошо, отметив, что причиной обморока стало чересчур узкое платье.

Как оказалось, ассистент звезды слишком сильно затянул корсет платья, и из-за нехватки воздуха актриса потеряла сознание.

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Ф.В., Э.Т.

Фото: WireImage, Getty Images