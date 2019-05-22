Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо представили в Каннах фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» - ФОТО - ВИДЕО

Режиссер Квентин Тарантино вернулся на международный кинофестиваль через 25 лет после триумфального успеха «Криминального чтива», получившего в 1994 году «Золотую пальмовую ветвь».

Новый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» называют самой ожидаемой премьерой Каннского кинофестиваля – события в картине разворачиваются в 1969 году в Лос-Анджелесе, в фильме рассказывается история экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона, в роли которого снялся Леонардо Ди Каприо, и его дублера Клиффа Бута, сыгранного Брэдом Питтом.

В день фестивальной премьеры в Сети был представлен новый официальный трейлер фильма, который можно просмотреть ниже.

«Однажды в Голливуде» в Каннах представлял режиссер Квентин Тарантино и исполнители главных ролей - Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби – последняя сыграла в фильме звезду Голливуда Шэрон Тейт, зверски убитую в собственном доме членами секты Чарльза Мэнсона. Данный факт также нашел свое отражение в проекте Тарантино.

Западные СМИ сообщают о том, что 44-летний Леонардо Ди Каприо приехал в Канны вместе со своей новой возлюбленной – 21-летней моделью Камилой Морроне, но на красную дорожку актер вышел один, как и К.Морроне, появившаяся на премьере чуть позже.

Кто еще посетил самую ожидаемую премьеру Каннского кинофестиваля, смотрите в фоторепортаже, представленном для просмотра ниже.

Сара Сампайо

Мишель Родригез

Эль Фаннинг

Винни Харлоу

Хлоя Севиньи

Каролина Куркова

В.Ф., Э.Т.

Фото: Ew.com, Eonline.com