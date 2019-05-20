83-летний Ален Делон расплакался на вручении награды в Каннах - ФОТО - ВИДЕО

19 мая на 72-м Международном Каннском кинофестивале живой легенде – 83-летнему Алену Делону - была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в мировой кинематограф.

Торжественная церемония награждения прошла в главном зале Дворца фестивалей, премию Алену Делону вручила его дочь - актриса театра и кино Анушка Делон.

Легенда мирового кино не смог сдержать эмоций во время награждения, и, получая приз, он заплакал, заявив следующее: «Прошло много времени с тех пор, когда я вот так рыдал». Также актер отметил со сцены, что это конец его карьеры и в целом конец его жизни – в ответ на эти слова зал стал скандировать «Нет!»

После торжественной церемонии награждения во Дворце фестивалей показали криминальную драму «Месье Кляйн» 1976 года с Аленом Делоном в главной роли.

Ален Делон в роли Роберта Кляйна в фильме «Месье Кляйн»

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В.Ф., Э.Т.