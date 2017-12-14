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Айсель Мамедова: «Спасибо Филиппу Киркорову за поддержку и ценные советы» - ФОТО

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 191
Айсель Мамедова: «Спасибо Филиппу Киркорову за поддержку и ценные советы» - ФОТО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» Айсель Мамедова (Aisel) встретилась в Москве на светском мероприятии с королем российской эстрады Филиппом Киркоровом и популярной певицей Ани Лорак.

Встреча состоялась на мероприятии, посвященном юбилейному выпуску глянцевого издания «Bonjour» - своими впечатлениями о ней А.Мамедова поделилась в социальной сети Instagram: «Очень рада была увидеться вновь с Филиппом Киркоровым. Спасибо ему за ценные советы и поддержку. Надеюсь в скором времени вновь увидеться с ним».

Также в комментарии А.Мамедова упоминает и Ани Лорак: «Ее выступление на «Евровидении» было невероятным и стало вдохновением для будущих участников конкурса».

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Ф, Г.

Фото: Instagram by @aiselofficial

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