Афлатун Амашов: Надеемся, что вопрос, связанный с Фуадом Аббасовым найдет справедливое решение

16 мая в Москве со стороны сотрудников местных правоохранительных органов был задержан известный азербайджанский журналист Фуад Аббасов.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Совета по прессе Азербайджана Афлатун Амашов.

«Ожидается, что он будет депортирован в Баку 28 мая. Как известно, он обвиняется в нарушении миграционного законодательства. Фуад Аббасов известный журналист и всегда был известен последовательностью в своей позиции. Также в качестве журналиста он всецело поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте», - отметил он.

По его словам, Совет по прессе связался с его адвокатом Эльманом Пашаевым.

«Адвокат сказал, что против журналиста была применена физическая сила. Как видно, определенные силы заинтересованы журналистом. Это событие порождает беспокойство и сожаление. Мы постоянно обсуждаем с журналистскими организациями России общее положение дел. Несмотря на то, что принято решение о депортации Ф.Аббасова, мы надеемся, что проблема найдет свое справедливое решение», - отметил А.Амашов.

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве.

Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием "Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации".

Процесс был завершен 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда.

В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

1news.az

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