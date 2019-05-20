Задержанный в Москве азербайджанский журналист Фуад Аббасов содержится в изоляторе - ВИДЕО

Стали известны некоторые подробности задержания в Москве правоохранительными органами азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

Тогда сообщалось, что некоторые граждане России обратились в суд Москвы с требованием депортировать Ф.Аббасова, и правоохранительные органы России на основании решения суда задержали его.

Как сообщил Real TV его адвокат Эльман Пашаев, решение о депортации на основании иска ФСБ было принято со стороны московского суда.

По его словам, 17 апреля был аннулирован вид на жительство Фуада в России, о чем журналист не знал.

«По закону, если аннулирован вид на жительство, то он должен в течение 15 дней покинуть территорию страны. После задержания в суде у него спросили, зачем он не покинул страну, на что он ответил, что не знал об этом»,- сказал адвокат.

Он также сказал, что в настоящее время Фуад Аббасов находится в изоляторе.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.