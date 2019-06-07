Адвокат о подробностях суда по делу Фуада Аббасова: «Полагаю, это было сделано умышленно…» - ЭКСКЛЮЗИВ

Ход суда по делу задержанного в Москве журналиста Фуада Аббасова говорит о намерении депортировать его из Российской Федерации.

В интервью 1news.az адвокат Фуада Аббасова – Теюб Шарифов раскрыл некоторые детали судебного процесса.

- Теюб муаллим, согласно последней информации, Московский областной суд, рассмотрев 6 июня апелляционною жалобу на решение о депортации Фуада Аббасова, оставил данное постановление в силе. Можете ли вы раскрыть ход этого процесса?

- Да. Апелляция была назначена на 10 часов 00 минут. Судья преднамеренно не рассматривала дело до 14 часов 00 минут, так специально ждали недостающие документы в деле. При этом Фуада не доставили в суд и не провели видеотрансляцию, якобы не имелась возможность его доставки.

- Как вы считаете, это было сделано нарочно?

- Полагаю, это сделано было умышленно, так как боялись выступления Фуада в свою защиту, поскольку он не подписывал некоторые процессуальные документы.

Замечу и то, что арестованных людей по уголовным делам быстрее доставляют в суды, чем административно задержанного Фуада Аббасова.

Вчера я сам направил сведения судебному приставу, который осуществляет выдворение и сообщил ему о вступлении решения в законную силу. Выдворение осуществляется в пятницу или во вторник - 2 раза в неделю. Если консульское учреждение окажет содействие, то его могут депортировать в любой день.

- Сегодня пятница. Выходит, Фуада могут депортировать уже сегодня?

- Могут и сегодня. Но пока таких сведений нет.

- Какими будут ваши дальнейшие действия?

- На днях я сообщу о планах действия по обжалованию, поскольку мы не согласны с решением суда и подадим кассационную жалобу. Уже сегодня я подаю в суд о выдаче мне протокола судебного заседания.

- Если вы выиграете кассацию, Фуад Аббасов может остаться в Москве?

- Нет. Кассация, к сожалению, не приостанавливает законную силу судебного постановления о депортации.

- То есть, он в любом случае будет депортирован?

- Да. А я, со своей стороны, буду осуществлять дальнейшее действия.

- Тогда в чем суть дальнейших действий? В том, чтобы Фуад Аббасов смог вернуться в Россию?

- Для начала – в восстановлении его нарушенных прав, отмене незаконных решений и получении основания запрета въезда на территории РФ. А захочет ли он вернуться в Россию - это уже будет его решение.

- Спасибо за интервью.

Напомним, что Фуад Аббасов был задержан в середине мая сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки, и привлечен к административной ответственности. Основанием для задержания послужило решение суда Москвы по итогу рассмотрения 7-17 мая дела под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Поводом рассмотрения данного дела послужило обращение нескольких азербайджанских диаспорских организаций России, которые требовали депортации Аббасова из РФ.

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Адвокат Фуада Аббасова о вопросе депортации журналиста

Ф.Багирова