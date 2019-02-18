1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Журналист Фуад Аббасов в ближайшее время будет депортирован в Азербайджан

Сегодня в 09:27 ~ 1 минута на чтение 303
Журналист Фуад Аббасов в ближайшее время будет депортирован в Азербайджан

«Рассмотрена апелляционная жалоба в связи с депортацией из страны работающего в России журналиста Фуада Аббасова. Московский областной суд оставил в силе решение суда города Химки».

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщил адвокат журналиста Теюб Шарифов.

По его словам, они не согласны с решением суда и подадут кассационную жалобу.

Адвокат сказал, что Фуад Аббасов в ближайшие дни будет депортирован в Азербайджан: «Решение о депортации уже вступило в силу. Поэтому в ближайшие дни Фуад будет депортирован».

Отметим, что депортация проводится два раз в неделю – по вторникам и пятницам.

Напомним, 16 мая полицейские города Химки задержали Фуада Аббасова за нарушение миграционного законодательства. В этот же день он был привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Аббасов был помещен в центр временного содержания иностранных граждан в городе Королёв Московской области. 17 мая суд принял решение о его принудительном выдворении из РФ.

1news.az

Telegram WhatsApp

303

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net