Журналист Фуад Аббасов в ближайшее время будет депортирован в Азербайджан

«Рассмотрена апелляционная жалоба в связи с депортацией из страны работающего в России журналиста Фуада Аббасова. Московский областной суд оставил в силе решение суда города Химки».

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщил адвокат журналиста Теюб Шарифов.

По его словам, они не согласны с решением суда и подадут кассационную жалобу.

Адвокат сказал, что Фуад Аббасов в ближайшие дни будет депортирован в Азербайджан: «Решение о депортации уже вступило в силу. Поэтому в ближайшие дни Фуад будет депортирован».

Отметим, что депортация проводится два раз в неделю – по вторникам и пятницам.

Напомним, 16 мая полицейские города Химки задержали Фуада Аббасова за нарушение миграционного законодательства. В этот же день он был привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Аббасов был помещен в центр временного содержания иностранных граждан в городе Королёв Московской области. 17 мая суд принял решение о его принудительном выдворении из РФ.

1news.az