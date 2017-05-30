Вот уже пять месяцев, как в самом центре Баку, в Ичери шехер, функционирует первый в Азербайджане Театр марионеток.

По сей день театр организовал 25 закрытых показов для прессы и различных приглашенных лиц, однако в скором времени его двери откроются для всех желающих. Приобрести билеты на премьеру и первый открытый показ спектакля «Лейли и Меджнун», который состоится 3 июня, можно на официальном сайте http://www.marionet.az/.

В преддверии интереснейшей премьеры нам удалось побеседовать с основателем театра – Тарланом Горчу, режиссером и художником, долгое время пробовавшим себя в различных сферах искусства, но на протяжении последних тридцати лет медленно шедшим именно к сегодняшнему дню – к основанию Театра марионеток.

С первого взгляда и на всю жизнь

«У каждого человека бывает ситуация, которая каким-то волшебным образом меняет его судьбу. Эта закономерность не обошла стороной и меня.

В 1985 году ко мне обратилось Министерство культуры с предложением создать спектакль специально для Закавказского фестиваля кукольных театров, который проводился в Грузии. В Азербайджане на тот период уже функционировал Кукольный театр имени Абдуллы Шаига, но его репертуар не дотягивал до фестивального уровня, творческий коллектив также оставлял желать лучшего, вследствие чего Министерство культуры решило пойти на смелый эксперимент. Они предложили мне, молодому режиссеру, который тогда набирал популярность в сфере андеграундных постановок, создать нечто новое, необычное и свежее.

Я, естественно, согласился, и во время пребывания в Тбилиси познакомился с председателем жюри этого фестиваля – Резо Габриадзе, руководителем известного грузинского Театра марионеток. Это знакомство, можно сказать, повлияло на всю мою дальнейшую жизнь», - вспоминает Тарлан муаллим.

Подружившись с Резо, он был приглашен к нему в театр, где впервые увидел марионеточный спектакль. Будучи потрясенным творческим процессом в данном жанре и вдохновленным работой грузинских коллег, наш собеседник решил непременно создать на родине аналогичный театр. Таким образом, вернувшись в Баку и собрав единомышленников, он начал работу над своим первым марионеточным спектаклем «Аршин мал алан» по произведению Узеира Гаджибейли.

«В те времена не было ни специалистов в этой области, ни источников информации, которую можно было почерпнуть, ни элементарно материалов, что создавало большие трудности. Однако было одно преимущество – открытость окружающих людей, интересующихся творчеством, которые приносили нам огромное количество тканей, бисера, булавок, различных пуговиц, старинных брошек.

У меня была мастерская на Баилово, которую буквально завалили этими дарами, причем тогда, ввиду отсутствия интернета, не было возможности опубликовать объявление – люди узнавали о нашем театре друг от друга и стекались сюда рекой, чтобы помочь с материалами. Это оказало нам существенную поддержку, и за четыре с лишним года работа над спектаклем была завершена», - рассказывает Т.Горчу.

Через тернии к звездам

После того, как подготовка к спектаклю «Аршин мал алан» была окончена, театр был приглашен во Францию, где состоялась премьера спектакля. Однако возвращение в Баку совпало с переломным моментом в стране – развалом Советского Союза, что привело к общему упадку как средств, так и общего интереса к искусству.

Творческий коллектив Тарлан муаллима продолжали приглашать в различные европейские страны, и хоть материальная выгода в данных показах полностью отсутствовала, они получали моральное удовлетворение. Но после каждого спектакля, возвращаясь на родину, приходилось упаковывать кукол и декорации до следующей поездки, так как для демонстрации спектакля в Баку у театра отсутствовало самое главное – помещение.

«И только после нефтяного бума, когда в стране потихоньку стабилизировалась экономическая ситуация, в 2012 году в дни Фестиваля мугама мы показали спектакль первой леди Мехрибан Алиевой и ее гостям, специально оборудовав сцену в Ичери шехер. Первой леди очень понравилось представление. Удивившись, что она не знала о существовании такого театра в Азербайджане, Мехрибан ханум проявила большой интерес, узнав о существующих проблемах – отсутствии помещения и финансирования для подготовки второго спектакля», - говорит директор.

Так с содействия первой леди началась реконструкция здания, расположенного в Старом городе, и после тридцати лет ожидания Театр марионеток обрел свой долгожданный дом. Это действительно дом: интерьер, каждый уголок, каждая картина, скульптура и любая деталь выполнена с любовью и большим трепетом.

Главное не количество, а качество

«На протяжении последних четырех лет наш коллектив работал над новой постановкой «Лейли и Меджнун» по опере Узеира Гаджибейли. Вам, конечно, удивительно, что для создания одного спектакля требуется такой огромный временной промежуток, но стоит отметить, что Театр марионеток значительно отличается от обычного репертуарного театра. Учитывая, что создание кукол и декораций в нашем случае подразумевает ювелирную ручную работу и скрупулезность в исполнении, а специалистов в этой области считанное количество, работа растягивается на несколько лет.

Таким образом, если в обычном театре спектакль создается за два месяца, то в нашем – за 3-4 года. Плюс ко всему, для создания марионеточного спектакля требуются большие деньги – если в обычном театре эта сумма составляет примерно 10 тысяч, то в марионеточном – 200 тысяч», - говорит Т.Горчу.

Однако, по словам Тарлан муаллима, несмотря на такие сложности, в Театре марионеток есть одно преимущество: если актеры являются временным элементом – приходят и уходят, рождаются и умирают, то куклы остаются навсегда. Вследствие этого, учитывая, что центральным персонажем Театра марионеток является кукла, моральная и материальная ценность спектакля с каждым годом возрастает. Он становится неким музейным экземпляром – однако не просто стоящим на витрине, а действующим. То есть, мы можем увидеть спектакли практически такими же, какими они были сотню лет назад, соприкоснуться с историей воочию.

«Концепция нашего театра, которая заключалась в обращении к наследию азербайджанского классика Узеира Гаджибейли, сразу же понравилась Мехрибан ханум. На сегодняшний день в нашем репертуаре уже имеются спектакли, поставленные на его самые известные произведения – «Аршин мал алан» и «Лейли и Меджнун», а в будущем мы планируем обратиться также к произведению «О олмасын, бу олсун». И когда здесь будут демонстрироваться три спектакля (а для марионеточного театра такое количество считается настоящим богатством!), наша миссия дойдет до своей кульминации», - говорит директор.

Выбор подобного направления для своего театра Т.Горчу объяснил тем, что марионеточные представления считаются элитарным видом искусства и, в основном, нацелены на взрослую аудиторию, поэтому чаще всего театры обращаются к известным музыкальным и оперным произведениям. А в Азербайджане второго такого великого классика, как Узеир Гаджибейли, по мнению нашего собеседника, нет.

«Плюс ко всему, хоть мы никогда не признавались в этом и не признаемся до сих пор, классика в лице Гаджибейли умирает, и это достаточно трагическая ситуация. Если хотя бы два поколения не обращаются к какому-либо автору, можно считать, что его произведения умерли. Под обращением я подразумеваю адаптацию под современное общество и создание новых версий, с учетом изменившихся вкусов и театральных тенденций.

Конечно, в азербайджанском Театре оперы и балета уже долгое время идет постановка «Лейли и Меджнун», но если «отвезти» этот спектакль в Европу, демонстрируя как достижение нашей театральной культуры, то нас просто высмеют. Это выглядит настолько плохо, что даже не удовлетворяет провинциальные вкусы и не оставляет поводов для гордости. В этом плане Театр марионеток немного эту брешь заполнил, но пустота все равно осталась, ибо она огромна», - говорит Т.Горчу.

Немного о самом театре и его обитателях

Что касается реставрации здания и оформления пространства, сам директор приложил к этому процессу много усилий, поэтому называет Театр марионеток своим детищем.

Как рассказал Тарлан муаллим, он преследовал две основные концептуальные идеи. Первая – чтобы помещение было максимально открытым, а не состояло из многочисленных комнат, как в других театрах. Делалось это с целью создать ощущение доверия и доброжелательности. А вторая – чтобы дизайн всего четырехэтажного здания подразумевал некое путешествие из старого времени в современный мир. Так, поднимаясь по этажам, мы попадаем из крепостной атмосферы Ичери шехер на уровень сегодняшнего дня.

И напоследок мы пообщались с актерами театра, чтобы узнать об особенностях этой загадочной профессии. Эти люди всегда остаются в тени и не страдают тщеславием, зачастую свойственным актерам иных театров, но именно благодаря их умело отточенным действиям куклы оживают и рассказывают зрителям удивительные истории языком жестов и танцев.

По словам Татьяны Терентьевой, так получилось, что не она выбрала профессию, а профессия выбрала ее. Приехав из России к родственникам в Азербайджан, она совершенно случайно попала в театр и, завороженная царящей энергетикой, решила не уезжать обратно, а остаться здесь работать. Для девушки этот шаг был достаточно непредвиденным, учитывая, что она никогда не имела отношения к театру.

Актеры Фариза Бабаева и Али Аллахвердиев также были далеки от театральной сферы, и только Назим Гусейнов стоял у истоков создания Театра марионеток 30 лет назад, потому что его отец числился в команде Тарлана Горчу. Как признается наш собеседник, в своем пятилетнем возрасте он, разумеется, больше мешал, нежели помогал, однако со временем, очарованный процессом, решил к нему подключиться.

«Стоит отметить, что спектакли «Аршин мал алан» и «Лейли и Меджнун» - разные по своему характеру. Если первый исполняется в традиционной эстетике, то есть кукловоды находятся за ширмой и их не видно, то второй подразумевает присутствие актера вместе с куклой на сцене. Правда, мы бываем в черных одеяниях и по-прежнему остаемся на заднем плане, но зритель все равно непроизвольно распределяет свое внимание между актером и куклой, проецирует наши движения на нее, что усиливает эффект, делает нас одним целым», - рассказывают актеры.

Также, по их словам, когда театр проводил кастинг, сюда стекалось много молодых людей из Университета культуры и искусства, однако сработаться им не удалось, потому что множество актеров стараются выразить себя. А в Театре марионеток не нужно себя выражать – ты должен быть полностью погружен в управление куклой.

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«Спектакль длится 45 минут, которые проходят достаточно напряженно, и эмоционально нам даже сложнее, чем физически. Самое сложное – отключиться от внешних обстоятельств. Потому что ты находишься в слишком близком контакте со зрителем, реагируешь на каждый шорох в зале, на свет от включенного телефона, и если в какой-то момент сбиваешься, то нарушается слаженность всего спектакля и портится общая атмосфера. Мы пока не научились быть независимыми от этих обстоятельств и нам тяжело концентрироваться на управлении куклой, однако со временем, думаю, это волнение пройдет, перейдя на автоматический уровень», - говорит Фариза.

Отметим, что Театр марионеток курируется Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», которое занималось его реставрацией, и напоминаем, что приобрести билеты на премьеру «Лейли и Меджнун», которая состоится 3 июня, можно на сайте http://www.marionet.az/.

Лейла Мамедова

Фото: Лала Гулиева