Дональд Трамп: «Американцы надеются на более прочную стабильность и процветание в Азербайджане»

Президент США Дональд Трамп направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в послании говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Прошу принять самые добрые пожелания Вам и азербайджанскому народу по случаю проведения в Баку 24-й ежегодной Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия». Я высоко оцениваю партнерство, налаженное за последние 25 лет Соединенными Штатами Америки с Азербайджаном, и желаю устойчивого развития этого партнерства.

Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают Южный газовый коридор, приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров, направленные на завершение создания данного коридора. Я ценю важную роль, которую Азербайджана играет в укреплении глобальной энергетической безопасности, в том числе разработке и экспорте энергоресурсов в Каспийском регионе.

Я поддерживаю и приветствую усилия Азербайджана в области диверсификации экономики и проведения реформ, желаю изучения и других сфер сотрудничества, служащих благосостоянию наших народов. Сегодня, когда вы продолжаете реформы в экономической, управленческой и судебной сферах, Соединенные Штаты Америки готовы работать с Вами. Соединенные Штаты Америки также привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта посредством процесса Минской группы, что послужит укреплению региональной безопасности.

Американцы надеются на более прочную стабильность и процветание в Азербайджане и верят, что Конференция и Южный газовый коридор имеют важное значение в достижении этих целей.

Искренне,

Дональд Трамп

Президент США».