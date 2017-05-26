Президент США Дональд Трамп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«От имени народа Соединенных Штатов Америки поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем Республики – 28 Мая», - говорится в поздравительном послании Президента США, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

«Азербайджан – ценный партнер Соединенных Штатов Америки. Ведя совместными усилиями борьбу с терроризмом, мы работаем для укрепления глобальной безопасности. Мы рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений посредством диалога в областях безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов.

Азербайджан – новый источник энергии для Европы, и за долгосрочное и успешное сотрудничество в этой области мы благодарны Вам. Наряду с осуществляемой Вами работой по диверсификации экономики, мы желаем налаживания новых полезных бизнес-контактов между нашими странами. Соединенные Штаты Америки, в то же время, решительно поддерживают решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Я поздравляю Вас в связи с этой значимой датой и с нетерпением ожидаю работы с Вами как с нашим активным партнером во имя более прекрасного будущего для наших стран и всего мира», - говорится в послании американского Президента.

Ялчин Алиев, Э.Т.