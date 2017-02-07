Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении погибшему 29 декабря 2016 года при отражении армянской диверсии военнослужащему Чингизу Гурбанову звание «Национальный герой Азербайджана».

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленную личную отвагу при выполнении боевого задания присвоить солдату Чингизу Салман оглу Гурбанову звание «Национальный герой Азербайджана» (посмертно)», - говорится в Распоряжении главы государства, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

Тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего 29 декабря 2016 года при пресечении диверсионной деятельности разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшейся нарушить азербайджано-армянскую государственную границу, долгое время удерживалось армянской стороной и было возвращено на Родину только 5 февраля этого года.

Накануне в Учебно-тренировочном центре Министерства обороны Азербайджана прошла церемония прощания с Ч.Гурбановым, после чего его тело было отправлено в родной Гусарский район, где он и был похоронен.

Ялчин Алиев, Э.Т.

Читайте по теме:

Похороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖ