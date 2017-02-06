6 февраля солдат Чингиз Гурбанов, ставший шехидом в ходе боевых действий во время отражения диверсионно-подрывной деятельности разведгруппы армянских вооруженных сил, был похоронен в Шехидляр хиябаны в городе Гусар.

В церемонии похорон шехида приняли участие официальные лица Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Исполнительной власти Гусарского района, депутаты Милли Меджлиса, боевые товарищи шехида и представители общественности района.

В честь погибшего солдата был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.

Тысячи жителей Гусара проводили в последний путь Чингиза Гурбанова.

Подготовил Рустам Азимов

Фото и видео: Elxan Yusifli