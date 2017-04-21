В рамках Бакинского шопинг-фестиваля 20 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялся аншлаговый концерт Веры Брежневой под названием #Номер1 – певица порадовала поклонников грандиозным шоу с танцами и спецэффектами, новыми песнями и 100% хитами.

Легко общаясь с публикой, В.Брежнева подчеркнула, что ранее выступала в Баку с концертами и на различных мероприятиях, однако всегда мечтала представить в столице Азербайджана концертную программу на большой сцене и, наконец, ее мечта сбылась.

«Я привезла вам свою любовь и счастлива, что Азербайджан встречает меня ярким солнцем и теплой погодой», - заявила певица, также отметив следующее: «Я слежу за Баку в сети, но видеть все это в реальной жизни – просто непередаваемые эмоции. Столица Азербайджана - потрясающий город, в котором живут добродушные люди, у города уникальная невероятная аура. Я была во множестве городов мира, но Баку для меня – город №1!».

Вера Брежнева покорила азербайджанских поклонников не только ярким шоу и своими песнями, но и непринужденным общением с публикой, интересными историями, которыми сопровождала каждую песню, а зрители в ответ дарили ей бурные продолжительные овации и многочисленные букеты.

Фраза «Лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а азербайджанцы», сказанная В.Брежневой перед исполнением хита «Бриллианты», вызвала оглушительные аплодисменты – а как прошло шоу #Номер1, можно увидеть в фоторепортаже, приведенном ниже.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: by Maltus