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Шоу-Бизнес

Вера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТО 20.04.2017 13:08

В рамках Бакинского шопинг-фестиваля в столице Азербайджана состоится концерт звезды российского шоу-бизнеса Веры Брежневой, которая уже прибыла в Баку.

20 апреля в рамках фестиваля В.Брежнева выступит с концертом под названием #Номер1 во Дворце Гейдара Алиева, где представит грандиозное шоу с танцами и спецэффектами, исполнит как новые песни, так и свои 100% хиты.

«В Баку происходит столько всего нового, интересного и красивого, а теперь еще и я. Вечером у нас концерт, но пока есть время насладиться», - пишет Вера Брежнева в комментарии к нижеприведенной фотографии, на который представлен вид на Приморский национальный парк.

Снимок весеннего Баку В.Брежнева также сопроводила хештегом #Salam – число подписчиков на страницу певицы в социальной сети Instagram приближается к 8.000.000.

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Ф.В, Г.Р.

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