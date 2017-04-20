В рамках Бакинского шопинг-фестиваля 20 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт Веры Брежневой под названием #Номер1 – поклонников певицы ждет грандиозное шоу с танцами и спецэффектами. В.Брежнева исполнит как новые песни, так и свои 100% хиты.

Перед концертом В.Брежнева приняла участие в прямом эфире программы на волне Avto Radio 107, 7 FM, где певице предложили исполнить азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin» вместе с исполнительницей Лейлой Кафари и ее музыкальным коллективом, также присутствовавшими на эфире.

Вера Брежнева в конце песни присоединилась к Л.Кафари, отмечая, что она не знает мелодии: «Надо было мне вчера прислать, я бы послушала, подготовилась бы, выучила бы песню. Она мне понравилась и девушка, которая ее исполнила. Просто потрясающе!».

Также в своем интервью представителям азербайджанских СМИ В.Брежнева подтвердила свое участие в международном музыкальном фестивале «Жара», на котором певица выступит 27 июля, подчеркнув, что готовит в рамках этого фестиваля сюрприз с его организатором популярным исполнителем EMIN’ом.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.