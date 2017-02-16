Турецкая версия всемирно известного мужского журнала GQ подвела итоги 2016 года, проведя торжественную церемонию вручения премии «Люди года».
Премия Men Of The Year ежегодно вручается изданием самым ярким и успешным людям в различных номинациях.
«Человеком года» по версии турецкого GQ в номинации «Лучший актер» стал Кыванч Татлытуг - звезда турецкого кино - победу в данной номинации актеру обеспечила его роль в сериале «Cesur ve Güzel», который с большим успехом идет на телеканале Star TV.
Звезда сериала «Кёсем Султан» Берен Саат участвовала в церемонии в качестве звездной гости, вручавшей премию «Режиссер года» Озану Ачиктану – актриса произвела фурор, появившись на мероприятии в «голом» платье с глубоким декольте, созданным турецким дизайнером Озгуром Масуром.
«Спортсменом года» турецкий GQ назвал Уэсли Снейдера – нидерландского футболиста, являющегося полузащитником футбольного клуба «Галатасарай».
Премию Men Of The Year в номинации «Женщина года» получила турецкая модель и актриса Джансу Дере, снявшаяся в 2016 году в сериале «Anne» («Мама»).
Полный список победителей «Men Of The Year» доступен по ссылке.
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Ф.В, Г.Р.