USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
Шоу-Бизнес

Берен Саат в «голом» платье произвела фурор на церемонии «Men Of The Year» по версии турецкого «GQ» - ФОТО 16.02.2017 15:14

Турецкая версия всемирно известного мужского журнала GQ подвела итоги 2016 года, проведя торжественную церемонию вручения премии «Люди года».

Премия Men Of The Year ежегодно вручается изданием самым ярким и успешным людям в различных номинациях.

«Человеком года» по версии турецкого GQ в номинации «Лучший актер» стал Кыванч Татлытуг - звезда турецкого кино - победу в данной номинации актеру обеспечила его роль в сериале «Cesur ve Güzel», который с большим успехом идет на телеканале Star TV.

Звезда сериала «Кёсем Султан» Берен Саат участвовала в церемонии в качестве звездной гости, вручавшей премию «Режиссер года» Озану Ачиктану – актриса произвела фурор, появившись на мероприятии в «голом» платье с глубоким декольте, созданным турецким дизайнером Озгуром Масуром.

«Спортсменом года» турецкий GQ назвал Уэсли Снейдера – нидерландского футболиста, являющегося полузащитником футбольного клуба «Галатасарай».

Премию Men Of The Year в номинации «Женщина года» получила турецкая модель и актриса Джансу Дере, снявшаяся в 2016 году в сериале «Anne» («Мама»).

Полный список победителей «Men Of The Year» доступен по ссылке.

Читайте по теме:

Турецкий GQ назвал Кыванча Татлытуга «Человеком года» – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

7791количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуАзербайджанские хирурги удалили из живота пациента инородное тело, забытое иранскими врачами - ФОТОВ сети появились ранее неизвестные фотографии беременной от Ива Монтана Мэрилин Монро – ФОТОМожно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - Эксперты16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и России«Азеравтойол» прокомментировало информацию о сносе памятника Хатаи – ФОТОВ Азербайджане есть родители, думающие о том, как выдать замуж 15-летнюю дочь - Хиджран ГусейноваАриф Рагимов: «Такие мероприятия, как Формула-1 и Исламиада прокладывают путь к мильтикультурализму»

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля15:48 Вице-премьер: Рынок лекарственных средств Азербайджана стабилен15:42 Центробанк Азербайджана отмечает снижение уровня долларизации банковских вкладов15:28 Некоторые родители в бакинских поселках после 6-7 класса не пускают девочек в школу - Махаббат Велиева15:25 Тарифный совет: Азербайджан увеличил импорт лекарств15:14 Берен Саат в «голом» платье произвела фурор на церемонии «Men Of The Year» по версии турецкого «GQ» - ФОТО15:07 Спонсорские рокировки: волейбольный клуб «Азерйол» распадается, а гандбольный формируется? - ФОТО15:02 Шахин Закизаде жив, состояние режиссера критическое14:59 70-летняя Сьюзан Сарандон рассказала о своей бисексуальности: «Я открыта для новых отношений» - ФОТО14:57 Брак мужчины с четырьмя женщинами - это арабская культура, а не азербайджанская - Гюндуз Исмайлов14:52 Скончался известный польский специалист по современной истории Азербайджана14:47 Азербайджанские тяжелоатлеты продлили сроки сборов в Украине14:44 Завтра в Баку будет холодно и скользко14:31 Внутрисемейные конфликты негативно влияют на психическое состояние детей и женщин - Камиля Алиева14:23 WSJ сообщила о сокрытии данных американской разведки от Трампа14:17 Изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку - ФОТО