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Шоу-Бизнес

Арабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТО 06.02.2017 14:44

Звезда турецкого кино Бурак Озчивит, находясь в Дубае, получил заманчивое предложение от арабского бизнесмена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ahaber.com.tr, один из состоятельных жителей ОАЭ предложил Б.Озчивиту сыграть свадьбу с Ф.Эвджен в Дубае, обязуясь взять все расходы на себя и собираясь вложить в свадебное торжество 2.000.000 долларов.

На предложение бизнесмена актер ответил следующим образом: «Мы сыграем свадьбу в Турции и Германии, возможно, и в Дубае», но при этом не отметил, принимает он предложение араба или нет.

Ранее этим же арабским бизнесменом звездной паре было сделано предложение о проведении медового месяца в Дубае за гонорар в 2.000.000 долларов.

Напомним, что на днях Б.Озчивит посетил Дубай, где встретился с поклонниками – билет на встречу со звездой «Великолепного века» стоил примерно 250 AZN, а за участие в мероприятии актер получил гонорар в размере 500.000 долларов.

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Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТО

Ф.В, Г.Р. 

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