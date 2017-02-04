Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ один из самых известных турецких актеров Бурак Озчивит по приглашению эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума вновь стал гостем солнечного Дубая.

В ходе очередного визита в Дубай, за посещение которого актер получил гонорар в 500000 долларов, Бурак Озчивит успел не только ознакомиться с городом, но и встретиться с поклонниками.

Встреча со звездой проходила в одном из торгово-развлекательных центров – на мероприятие пришло более 10 000 человек, каждый из которых заплатил за билет сумму, равную 500 турецким лирам (приблизительно 250 AZN).

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Но визит турецкой звезды в Дубай не обошелся и без конфуза – как оказалось, актер не знает английского языка, и в ответ на все комплименты, просьбы и вопросы фанатов Б.Озчивит кивал головой, повторяя слово «yes» (да).

Также, находясь в Дубае, звезда «Великолепного века» попал в песчаную бурю и разместил видео, снятое в тот момент, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Б.Озчивит, посетив Дубай в ноябре 2016 года и приняв участие в выставке, посвященной сериалу «Великолепный век», получил гонорар в размере 300 000 долларов.

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Феликс Вишневецкий, И.А.