Одна из самых красивых пар турецкого кино Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен готовятся к свадьбе, которая состоится летом 2017 года.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на Ntv.com.tr, арабский бизнесмен, имя которого турецкое издание не разглашает, сделал звездной паре предложение о проведении их медового месяца в Дубае или Катаре, и в случае если Б.Озчивит и Ф.Эвджен примут данное предложение, он не только возьмет на себя организацию их отдыха, но и готов заплатить гонорар в размере 2.000.000 долларов.

Ни актеры, ни их представители пока никак не комментируют данное предложение арабского бизнесмена.

Отметим, что звезды турецких сериалов очень популярны в арабских странах – к примеру, совсем недавно в Дубае за участие в открытии выставки, проход по красной дорожке и промо-фотосессию с поклонниками Мерьем Узерли получила гонорар равный 1.000.000 турецких лир (300.000 долларов), а Бурак Озчивит – 1.500.000 турецких лир (450.000 долларов).

Также Ntv.com.tr отмечает, что арабские компании заинтересованы в привлечении Бурака Озчивита и его будущей супруги Фахрии Эвджен к крупным рекламным кампаниям.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.