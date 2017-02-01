После развода с 52-летней Моникой Беллуччи 50-летний французский актер Венсан Кассель выждал 4 года и закрутил роман с 19-летней итальянской моделью Тиной Кунаки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cosmo.ru, чувства между актером и моделью возникли еще летом 2015 года, тогда Венсан и Тина были замечены на одном из пляжей Ибицы, но официально представить свою спутницу актер решил в ноябре 2016 года в Париже, на вечеринке после показа шоу Victoria's Secret. Влюбленные не отходили друг от друга ни на шаг, а Тина смотрела на Касселя влюбленными глазами.

Темнокожая красотка уже успела принять участие в показе Jean Paul Gaultier в Париже, а после подписала контракты с крупными модными агентствами. Кстати, моделью Тина стала еще в детстве. Девушка работала с такими брендами, как Roxy, Billabong и Quicksilver.

Стоит отметить, что Тину вовсе не смущает разница в возрасте с возлюбленным. Как-то модель призналась, что все произошло неожиданно: «Иногда два человека, которые находятся в одном и том же месте в одно и то же время, притягиваются друг к другу. Вот такие сюрпризы может преподносить жизнь».

Напомним, Венсан Кассель и 52-летняя Моника Беллуччи, которые считались идеальной парой, расстались в 2013 году после 14 лет брака. Актеры сохранили дружеские отношения. У экс-супругов подрастают две дочери — 12-летняя Дева и шестилетняя Леони.

Венсан Кассель с дочерьми Девой и Леони на бразильском пляже

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Ф.В, Г.Р.