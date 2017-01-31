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Шоу-Бизнес

У 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТО 31.01.2017 10:53

После развода с Венсаном Касселем прошло уже три года и, казалось бы, очередь из кавалеров должна стоять за одной из самых красивых женщин мира, однако, на светские мероприятия актриса предпочитала приходить одна.

Да и западные таблоиды, всегда бывшие на чеку, развели руками: если у звезды «Малены» и есть возлюбленный, то очень тайный. Однако кажется, гала-ужин Sidaction в Париже все изменил.

Светское мероприятие звезда посетила вместе с 44-летним французским актером Жилем Леллушом и, судя по тому, как пара ворковала весь вечер и позировала, прижавшись плечами друг к другу, журналисты сделали вывод, что у Моники Беллуччи новый роман.

По слухам, пара вместе покинула и мероприятие, решив продолжить общение уже вдвоем.

Напомним, с 1990 по 1995 год Моника была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. В 1999 году Моника вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. У звездной пары подрастают две дочери: 13-летняя Дева Кассель и семилетняя Леони Кассель. В августе 2013 года Моника и Венсан развелись.

Комсомольская правда

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