USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Шоу-Бизнес

Кывынч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТО 28.01.2017 13:58

Супругу одного из самых известных актеров Турции Кыванча Татлытуга Башак Дизер затравили пользователи социальных сетей.

К.Татлытуг ответил в резкой форме на многочисленные оскорбительные комментарии в адрес супруги, написанные пользователями социальной сети Instagram на ее странице, где принял участие в дискуссии и опубликовал следующий пост, адресованный одному из пользователей:

«Прекратите это бескультурье. У той, которую ты называешь «кто-то», есть имя Башак и фамилия Татлытуг. Для начала - знай это. Не только ты, но и все не вправе что-либо говорить и писать о моей семье. Свою темную душу прибереги для чего-то иного.

Люди, которые пишут такие негативные комментарии, когда вы успели стать такими? Вы - люди, занимающиеся ерундой, у вас нет ни уважения, ни капли любви. Мой совет – иди и влюбись! И если это не получится, вновь попытайся влюбиться. Но если снова не сможешь, знай, что твоя душа темна.

Я легко отношусь к критике, но впредь буду следить за каждым комментарием, связанным с моей семьей и супругой».

Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

1903количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Традиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОВладелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСкончался директор школы №171, ставшей объектом проверки в программе «Yoxlama» - ВИДЕОУчастница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕОЗияфет Аскеров: «Можно сказать, что кризис не коснулся Азербайджана»В Баку пройдет благотворительный концерт в помощь Давудику Гамзаеву - ФОТОНадежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТООгромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунамиПожар в жилом доме на улице «Советская» потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января15:17 Умерла звезда фильма «Любовь» Эммануэль Рива14:29 Фуад Алескеров отметил важность использования ИKT в работе правоохранительных органов13:58 Кывынч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТО13:46 За минувший год составлено около 3 млн протоколов по административным правонарушениям - ФОТО13:30 Будут организованы визиты послов и представителей международных организаций в Джоджуг Марджанлы - ФОТО13:19 Цукерберг раскритиковал Трампа за его указ о беженцах12:57 Ирина Шейк рассказала о свадьбе мечты - ФОТО12:29 ОАО «Азеравтойол» обеспечивает безопасность движения автотранспорта на дорогах - ФОТО12:16 Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТО11:59 Ким Чен Ын заглянул в будущее Пхеньяна - ФОТО11:38 Огромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунами11:15 Умер британский актер Джон Херт10:55 Армяне в течение суток нарушили режим прекращения огня 8 раз10:00 Против миграционной политики Трампа выступили 11 Нобелевских лауреатов09:10 В Чили производитель туалетной бумаги выплатит каждому ребенку по $10