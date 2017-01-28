Супругу одного из самых известных актеров Турции Кыванча Татлытуга Башак Дизер затравили пользователи социальных сетей.

К.Татлытуг ответил в резкой форме на многочисленные оскорбительные комментарии в адрес супруги, написанные пользователями социальной сети Instagram на ее странице, где принял участие в дискуссии и опубликовал следующий пост, адресованный одному из пользователей:

«Прекратите это бескультурье. У той, которую ты называешь «кто-то», есть имя Башак и фамилия Татлытуг. Для начала - знай это. Не только ты, но и все не вправе что-либо говорить и писать о моей семье. Свою темную душу прибереги для чего-то иного.

Люди, которые пишут такие негативные комментарии, когда вы успели стать такими? Вы - люди, занимающиеся ерундой, у вас нет ни уважения, ни капли любви. Мой совет – иди и влюбись! И если это не получится, вновь попытайся влюбиться. Но если снова не сможешь, знай, что твоя душа темна.

Я легко отношусь к критике, но впредь буду следить за каждым комментарием, связанным с моей семьей и супругой».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.