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Шоу-Бизнес

Участница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕО 27.01.2017 20:44

Исполнитель мейханы Намик Гарачухурлу после творческого перерыва приступил к съемкам нового видеоклипа, который будет презентован в самое ближайшее время.

Клип снимается на лирическую песню «Soyuqdur», и кадры со съемочной площадки уже опубликованы Н.Гарачухурлу на своей странице в социальной сети Instagram, вызвав резонанс, главной причиной которого стала исполнительница главной женской рои в клипе.

Партнершей Н.Гарачухурлу в новом клипе стала певица и модель, участница третьего сезона шоу канала ТНТ «Холостяк» Таша Турова, которая также активно делится кадрами со съемок.

Ф., И.

Фото: Instagram by @tashaturovaofficial, @namiqqaracuxurlu

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