Исполнитель мейханы Намик Гарачухурлу после творческого перерыва приступил к съемкам нового видеоклипа, который будет презентован в самое ближайшее время.

Клип снимается на лирическую песню «Soyuqdur», и кадры со съемочной площадки уже опубликованы Н.Гарачухурлу на своей странице в социальной сети Instagram, вызвав резонанс, главной причиной которого стала исполнительница главной женской рои в клипе.

Партнершей Н.Гарачухурлу в новом клипе стала певица и модель, участница третьего сезона шоу канала ТНТ «Холостяк» Таша Турова, которая также активно делится кадрами со съемок.

Видео опубликовано TASHA TUROVA (@tashaturovaofficial) Янв 26 2017 в 11:00 PST

Ф.В., И.А.

Фото: Instagram by @tashaturovaofficial, @namiqqaracuxurlu