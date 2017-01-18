Когда королева вечеринок и дебошей Линдси Лохан стала реже появляться на публике, полностью очистила ленту Instagram и поприветствовала подписчиков по‑арабски, журналисты мигом заключили, что актриса, вероятно, покончила с прежней жизнью и обратилась в ислам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Graziamagazine.ru, догадки не беспочвенны: последнее время она действительно зачастила с поездками в мусульманские страны — с благотворительной целью. Вот уже несколько месяцев Линдси принимает активное участие в поддержке сирийских беженцев.

В ноябре, находясь в очередной миссии, она заявила на турецком телевидении следующее: «В Америке у меня много всего происходило за последние 10 лет, и в Лондоне у меня есть друзья арабского происхождения, которые всегда меня поддерживали. Однажды они дали мне почитать Коран, и я продолжила изучать его Нью-Йорке: эта книга открыла новые двери в моем духовном развитии, и я заново обрела смысл жизни».

После таких заявлений новость о смене вероисповедания актрисой уже не кажется удивительной. Тем не менее, поклонники все же были шокированы подобными домыслами, хотя бы потому, что их рыжеволосая любимица может исчезнуть с радаров навсегда.

Однако, мать Линдси Лохан поспешила опровергнуть эти слухи, сообщив американским таблоидам, что ее дочь просто взяла тайм-аут в социальных сетях, и не обращалась в другую веру. Ее слова подтвердил и близкий приятель актрисы: он объяснил, что некогда голливудская звезда просто занимается самообразованием. Что ж, пожелаем Линдси удачи в поисках себя, ведь ее биография говорит о том, что они уже надолго затянулись.

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