СМИ: Линдси Лохан стала мусульманкой? – ФОТО

Линдси Лохан, недавно покончившая со своим скандальным образом жизни, решила направить неуемную энергию на благое дело: теперь актриса помогает сирийским беженцам и делится впечатлениями от увиденного в соцсетях.

Однако фанаты не на шутку удивились, когда на днях мисс Лохан вдруг полностью удалила в Instagram ленту фотографий и написала на странице: «Alaikum salam», что на арабском языке является ответом на приветствие и переводится как «мир с Богом» или «и мир вам».

Ошарашенные подписчики тут же предположили, что Линдси Лохан пошла по стопам Джанет Джексон и приняла ислам. Неужели у Линдси тоже появился возлюбленный-мусульманин, который убедил ее начать жизнь с чистого листа?

К слову, актриса вскользь упоминала о намерении принять ислам ранее, но никто не воспринял ее слова всерьез. Однако вполне возможно, что причина необычного поведения звезды в том, что она сильно впечатлилась своей миссией и решила транслировать это таким кардинальным образом.

Линдси Лохан в лагере беженцев в Турции

Graziamagazine.ru