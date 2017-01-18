Пока актриса и певица Линдси Лохан никак не комментирует сообщения иностранных СМИ о ее возможном переходе из католичества в ислам, друзья звезды разъяснили сложившуюся ситуацию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Peopletalk.ru, один из приятелей Л.Лохан заявил следующее: «Для Линдси это не более чем самообразование. Она изучает различные культуры и религии, чтобы лучше понимать других людей».

Напомним, что фраза «Alaikum salam», размещенная актрисой в Сети, а также посещение ею лагеря сирийских беженцев в Турции, в котором она появилась с покрытой головой, вызвали ажиотаж в социальных сетях, где поклонники Л.Лохан стали поздравлять звезду с приходом в ислам.

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Ф.В., Э.Т.