25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет ушел из жизни британский певец Джордж Майкл, чьи песни по праву можно считать шедеврами современной музыки.

Вместе с армией поклонников певца на его смерть отреагировали и звездные коллеги, публикующие в социальных сетях слова скорби и воспоминания о Джордже Майкле, ушедшем из жизни в минувшее Рождество от сердечной недостаточности.

«Глубоко шокирован, я потерял любимого друга - самого доброго, благородного, бескорыстного человека и великолепного артиста. Мое сердце сейчас с его семьей, друзьями и фанатами» - пишет в социальной сети Facebook Элтон Джон.

«Прощай, мой Друг. Еще один великий артист покинул нас. 2016-ый, может теперь ты уже провалишь?» - отмечает Мадонна, делясь в Instagram нижеприведенным видеороликом.

Линда Евангелиста: «Я раздавлена и потрясена этой трагической смертью. R.I.P., дорогой Джордж».

Кристи Терлингтон: «Без тебя, Джордж Майкл, это грустное Рождество. Спасибо за искреннюю музыку и твое чистое сердце».

«Уже тоскую по тебе. Спасибо за твой вклад в борьбу за права ЛГБТ-сообщества. Всегда буду любить тебя» - отмечает Майли Сайрус в комментарии к архивному снимку Джорджа Майкла, представленному ей в Instagram.

Робби Уильямс: «О господи, нет. Я люблю тебя, Джордж. Покойся с миром».

Брайан Адамс: «RIP Джордж Майкл. Не могу поверить в это. Потрясающий певец, душевный человек. Слишком молодой, чтобы уходить из жизни».

Вупи Голдберг: «R.I.P. Джордж Майкл. Спасибо за музыку».

«Ужасный день, ужасный. Нет слов... Невероятный… R.I.P. George Michael. Умер в Рождество. Мало кто знает, но первым менеджером группы «Smash!!», был Simon Napier- Bell - первый менеджер группы «Wham!», участником которой был Джордж Майкл. Саймон и «Юниверсал Мьюзик» хотели из «Smash!!» сделать «Wham!» 21 века... И восклицательные знаки в конце названия, у «Wham» -1, а у «Smash»-2 , - не случайность... Саймон много рассказывал про Майкла, это был невероятный певец» - пишет Сергей Лазарев в социальной сети Instagram в комментарии к архивному снимку ушедшего певца.

А Филипп Киркоров отмечает следующее: «R.I.P. Не стало гения, Джордж Майкл. Вечная память»

Печальная новость. Не верится, так же, как и не верится до сих пор, что Муслим Магомаев, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон покинули этот мир. Они оставили после себя свои песни, свою душу, которую вложили в каждую спетую строчку. Их невозможно слушать без слез. Еще одна легенда покинула нас - Джордж Майкл.

Мы все гости в этом мире. Жизнь слишком коротка чтобы тратить ее на злость, ненависть и зависть! Умейте радоваться, будьте искренними, любите, смейтесь от души, будьте свободны, цените каждую секунду, проведенную с родными и любимыми!» - отмечает в Instagram Сямра Рагимли.

​

Читайте по теме:

Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕО

СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла

Последнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий