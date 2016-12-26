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Шоу-Бизнес

Последнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕО 26.12.2016 13:08

25 декабря в возрасте 53 лет ушел из жизни всемирно известный британский певец Джордж Майкл, вероятной причиной смерти которого, по сообщениям западных СМИ, стала сердечная недостаточность.

Джордж Майкл (настоящее имя - ГеоргиосКириякосПанайотоу) обрел невероятную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта «Wham!» вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя, покоряя хит-парады по всему миру.

За время музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта «Wham!») было продано около ста миллионов записей Майкла, что сделало его одним из самых успешных артистов в истории.

Джордж Майкл является обладателем двух премий «Грэмми» - в категории «Альбом года» («Faith», 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня «I KnewYouWereWaiting (ForMe)», 1987). Однако любовь к его песням была куда выше наград – хиты Джорджа покоряли представителей самых разных поколений, ведь его божественный голос невозможно было спутать ни с кем.

Рождественские каникулы 2016 года стали последними для легендарного певца, а когда-то песня с похожим названием - «LastChristmas», исполненная Майклом в составе «Wham!»,принесла ему всемирную славу и любовь слушателей по всему миру.

Джордж Майкл навсегда останется в памяти поклонников.

Предлагаем вампослушать 30 песен Джорджа Майкла, которые по праву можно считать шедеврами современной музыки…

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