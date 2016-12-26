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Шоу-Бизнес

Умер Джордж Майкл 26.12.2016 03:29

Отмечается, что певец мирно скончался у себя дома.

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни.

Как сообщает «Би-би-си», смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир. По данным прибывших на место полицейских, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.

Как сообщает агентство Press Association со ссылкой на его агента.

«Джордж Майкл мирно скончался у себя дома», - заявил он.

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.

Сеймур Закаряев

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