Телеведущий и глава благотворительного фонда «Həyat» Нуран Гусейнов представил в Instagram новый снимок народной артистки Кенуль Хасиевой, вызвавший резонанс в сети.

На фото Н.Гусейнов сфотографирован с К.Хасиевой, представшей на снимке без парика, который певица вынуждена носить из-за болезни – снимок был сделан на фоне портрета народной артистки, что еще более подчеркнуло изменения в ее внешности, связанные с болезнью.

Напомним, что ранее о проблемах со здоровьем К.Хасиева рассказала в эфире канала ATV, заявив, что страдает параличом спинного мозга, отметив, что у нее выпадают зубы и волосы и в данный момент она вынуждена носить парик.

Отметим, что помогать в борьбе с болезнью К.Хасиевой будет фонд Н.Гусейнова «Həyat», и о проблеме народной артистки будет в скором времени рассказано в эфире данной программы.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @hacinuran