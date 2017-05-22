Народная артистка, ханенде Кенуль Хасиева в прямом эфире канала ATV в программе «10dan sonra» обратилась к представителям СМИ, рассказав о своей болезни и поделившись историей болезни единственного 9-летнего сына.

«Несмотря на проблемы со здоровьем, я вышла в эфир и хочу обратиться к представителям СМИ с просьбой прекратить публикацию новостей о том, что я больна раком кожи, прошу об этом ради родителей. После публикаций в СМИ о том, что я больна раком кожи, маме стало плохо – она диабетик и у нее больное сердце, а тут такую новость пришли и рассказали ей. У нее сразу поднялось давление, мы пережили очень неприятные моменты. Прошу журналистов быть более чуткими к подобным новостям. Информация о том, что у меня рак кожи не соответствует действительности», - заявила в эфире ATV народная артистка К.Хасиева.

Говоря о проблемах со здоровьем, К.Хасиева рассказала, что страдает параличом спинного мозга, отметив, что у нее выпадают зубы и волосы и в данный момент она вынуждена носить парик.

Также, будучи в эфире программы «10dan sonra», К.Хасиева рассказала о 9-летнем сыне, у которого с ранних лет были проблемы со здоровьем, но при этом не назвала диагноза ребенка: «Мой сын - он у меня поздний ребенок - болеет с 3 лет, сейчас ему 9 лет, 6 из которых я боролась за него, никому ничего не говоря. Тогда я не думала о своей болезни, отказавшись от процедур, которые проводила ежегодно, полностью посвятив себя сыну, для лечения которого я продала дом и машину. Я вернула сына и он для меня важнее всего. Но стресс очень сильно сказался на моем здоровье».

На прямой эфир ATV позвонил учредитель и директор фонда «Həyat» Нуран Гусейнов, заявивший, что фонд поможет К.Хасиевой в решении проблем со здоровьем.

Ф.В, Г.Р.