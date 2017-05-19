Оказаться в числе гостей Берлинского международного кинофестиваля – известного «Берлинале» – радость для любого любителя и ценителя европейского кинематографа. В этом году такой шанс выпал 26-летней выпускнице Азербайджанского университета языков Гюнай Мирзаевой.

Гюнай выиграла поездку на «Берлинале» благодаря победе в конкурсе эссе, который был объявлен Делегацией Евросоюза в Азербайджане в рамках VII Европейского кинофестиваля в октябре 2016 года.

«Эмоции трудно описать словами. Это было захватывающе! – вспоминает Гюнай. - Повсюду праздничная атмосфера, как будто в Берлине билось сердце киноиндустрии, и это волнение мог почувствовать каждый».

«Мировые звезды на красной ковровой дорожке, фанаты кино повсюду, все такое красивое вокруг… Просто захватывало дух», - описывает Гюнай атмосферу на Берлинском фестивале, имеющем почти 70-летнюю историю.

Молодая девушка – давняя поклонница европейского кинематографа и убеждена в том, что европейское кино представляет собой не только формат развлечения, но и источник новых знаний.

Европейский кинофестиваль в Баку стал традицией - седьмой год подряд это мероприятие собирает тысячи киноманов, с каждым годом расширяя число киноплощадок. Фестиваль, организуемый Делегацией ЕС совместно с посольствами стран-членов и Министерством культуры и туризма Азербайджана, нацелен на развитие культурных связей между странами ЕС и Азербайджаном.

На фото: Международный кинофестиваль в Берлине. Февраль, 2017.

Конкурс эссе среди зрителей стал новшеством последних двух лет. В своем эссе, которое было признано лучшим, Гюнай Мирзаева пишет о том, как культурное сотрудничество, в частности, кинематограф, прокладывает мост взаимопонимания между Европой и Азербайджаном, открывая для азербайджанского зрителя европейскую культуру.

Понравившаяся девушке музыкальная драма «Синг Стрит» (2016 год) помогла ей преодолеть ложные стереотипы в отношении европейской культуры и образа жизни: о том, что в Европе семейные ценности не играют большой роли, а чувство толерантности европейцам чуждо.

Гюнай Мирзаева – не единственная бакинка, выигравшая поездку на «Берлинале» в этом году. Делегация ЕС выделила и лучшую журналистскую работу – статью сотрудника издания Xeberlent Камала Мамедова (псевдоним Камал Яшар) об испанской трагикомедии «Легко живется с закрытыми глазами» (2013 год).

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На фото: Гюнай Мирзаева на Международном кинофестивале в Берлине. Февраль, 2017.

Наряду с популярным среди бакинцев Европейским кинофестивалем, еще одно ежегодное событие, организуемое Делегацией Евросоюза, вызывает не меньший интерес. Речь о «Европейском городке» - площадке, где в миниатюре представлена вся Европа.

Здесь можно узнать много интересного о традициях европейских народов и попробовать их «на вкус»: поучиться национальным танцам и песням, отведать блюда национальных кухонь Европы, сфотографироваться с известными героями, национальной атрибутикой разных народов, а также познакомиться с представителями многих стран.

Как правило, программа «Еврогородка», который проходит в Азербайджане с 2013 года, включает в себя выступления молодых европейских и азербайджанских музыкантов. Гостем мероприятия в прошлом году был известный французский диджей Дэвид Вендетта и скрипач Мисах (Micah).

Несколько лет подряд «Еврогородок» проходил в Ичери шехер (Старом городе), а в 2016-м занял более крупную площадку в центре старой части Бакинского бульвара и продолжался целых два дня. Связано это было с 25-летним юбилеем сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном.

Евросоюз высоко ценит культурную идентичность стран-партнеров, придавая сотрудничеству в сфере культуры и искусства немаловажное значение. Глава Делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард отмечает наличие в нашей стране богатой и разнообразной культуры, которую европейцы, по ее словам, ценят все больше.

«Культура становится мостом между европейскими странами и Азербайджаном», - говорит посол, приветствуя рост числа совместных проектов в сфере культуры и искусства, а также контактов между представителями арт-направлений.

«Материальное и нематериальное культурное наследие приобретает все большее значение для развития экономики и поощрения национальной самобытности. Государства-члены ЕС и Азербайджан разделяют эту новую реальность и работают сообща над общими решениями», - говорит Малена Мард.

На фото: Приветственное обращение европейских дипломатов в рамках «Еврогородка» в Баку. Октябрь, 2016.

Крупным проектом, который последние два года реализуется между Евросоюзом и всеми странами-партнерами ЕС по «Восточному партнерству» (ВП) является проект «Культура и креативность».

Программа направлена на развитие человеческого потенциала в сфере культуры и креативной экономики как в Азербайджане, так и других странах региона ВП, а также на модернизацию культурной сферы и установление партнерства и сотрудничества. В Азербайджане проект реализуется консорциумом, возглавляемым British Council.

«Вот уже более 25 лет Азербайджан успешно развивается как независимое государство, страна обладает бесценным потенциалом для развития креативной индустрии, которая дает новую жизнь производству, услугам, торговле и сфере развлечений», - говорит координатор проекта Севиндж Агазаде из British Council.

«Данный сектор составляет 7% мирового ВВП с ежегодным прогнозируемым ростом в 10%, он развивается быстрее, чем сферы производства и услуг, и является третьим по величине работодателем в ЕС, предоставляя в 2,5 раза больше мест, чем, к примеру, известные автопроизводители», - поясняет она необходимость в модернизации культурного сектора и в Азербайджане.

За два года реализации проекта были проведены исследования в области поддержки стратегических реформ в культурном секторе, организована серия семинаров для представителей арт-направлений и СМИ. С октября 2016 года действуют бесплатные онлайн-курсы в сфере стратегического планирования, написания проектных заявок, привлечения финансов, коммуникации, проектного менеджмента для культурных организаций.

На фото: Мероприятия в рамках проекта ЕС «Культура и креативность»

Одной из участниц проекта стала и начинающая азербайджанская поэтесса Лейли Салаева, член Союза писателей Азербайджана, а также Сообщества поэтов Великобритании. По ее словам, ценность участия в подобной программе не только в новых знаниях, но и в возможности взаимодействовать с людьми из различных сфер искусства и культуры.

«Участниками программы были люди из сферы театра, кино, музыки, прикладного искусства, были и арт-менеджеры, и переводчики. Во время практических заданий такое многообразие помогает подойти к решению задачи со всех сторон, учитывая опыт участников и нюансы каждой из сфер», - рассказывает Лейли Салаева.

Одним из полезных навыков, приобретенных участниками в результате занятий на проекте «Культура и креативность» стал структурированный подход к своему творчеству и умение заинтересовать аудиторию.

«У нас было задание описать одну из прочитанных книг всего в двух предложениях, но так, чтобы заинтересовать ею аудиторию. Это заставило меня задуматься о том, как важно правильно презентовать свою книгу, и что успех иногда кроется в мелочах», - говорит Лейли, чей сборник стихов на английском языке был занесен в каталог Британской библиотеки.

В рамках проекта летом этого года планируется организовать в Минске летнюю школу для молодых людей с инвалидностью, которые имеют способности в программировании. Они ознакомятся с развитием сектора культуры и креатива в Беларуси, кроме того, ребятам предстоит разработать программное обеспечение в этой области.

На фото: Участники проекта ЕС «Культура и креативность». Справа - поэтесса Лейли Салаева.

Ведется работа и по системной модернизации управления в сфере культуры в Азербайджане. Этому посвящен финансируемый Евросоюзом твиннинг-проект, который реализуется между министерствами культуры Азербайджана и Италии. Суть проекта заключается во внедрении современной модели управления в сферу культуры за счет модернизации законодательной базы.

Отдельным направлением работы является модернизация системы функционирования музеев Азербайджана на базе стандартов ЕС.

По словам координатора проекта от Минкультуры Италии Алессандро Бианчи, цель проекта – превратить музеи Азербайджана из периферийного института сектора культуры в самостоятельных участников культурной и экономической жизни, которые содействовали бы социальному развитию страны и укреплению ее туристического потенциала.

Ставится целью и повышение уровня самообеспечения музеев. При этом рассматривать музеи как отдельный субъект экономики тоже было бы неправильным, считает Алессандро Бианчи, объясняя это тем, что даже самые крупные и известные музеи мира лишь частично могут обеспечить себя за счет собственного дохода.

На сегодняшний день сфера культуры и искусства в Азербайджане преимущественно дотационная. Как отмечают в Министерстве культуры и туризма Азербайджана, перелом сложившейся практики и создание экономически рентабельного сегмента культуры и искусства является ключевым направлением развития.

На фото: События в рамках твиннинг-проекта ЕС и Азербайджана по модернизации культурного сектора.

Статья написана в рамках проекта EU Neighbours east.

Фотографии предоставлены руководителями и участниками проектов.

Елена Остапенко