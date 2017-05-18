К концу 80-х годов прошлого века в отрасли наблюдается спад производства хлопка-сырца, охвативший все сельские предприятия республики.

Его объемы начали стремительно падать, и уже к началу 90-х годов прошлого века они упали до уровня менее 600 тысяч тонн в год. Эти процессы вполне объяснимы. Руководство центральных органов бывшего Союза уже не справлялось со сложившейся ситуацией в стране, усилились процессы децентрализации и дезинтеграции. Все это негативно отражалось на экономических связях республик с Союзным центром, даже на уровне предприятий текстильной промышленности. К концу 1989 года площади посевов под хлопчатник в Азербайджане составили всего 279,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность — 20,8 центнера с гектара. Через два года эти посевы сократились до 245,5 тысячи гектаров, с которых собрали чуть более 540 тысяч тонн сырца. Через год к власти пришло движение НФА в тандеме с «Мусават», президентом Азербайджана избрали лидера НФА Абульфаза Эльчибея. В тот год на полях сельчане вырастили богатый урожай, но администрация нового президента республики так и не смогла организовать уборку нового урожая и коллективные предприятия понесли большие убытки. Невнимание президента к нуждам тружеников сельского хозяйства породило упадочные настроения среди хлопкоробов, которые уже не верили лидеру.

Причины отставания и упадка в отрасли были связаны со многими факторами.

Принцип жесткой централизации не давал возможности людям свободно работать, везде процветали бесхозяйственность, воровство, расточительство, преувеличенные ложные сведения и другие факторы, что работало против этих структур. Проводилась политика уравниловки, хорошие работники не выделялись от плохих, из центра шли директивы планирования и ценообразования, устанавливались различные нормативы. Эти принципы убивали инициативу, не создавалось условий для свободной конкуренции, производство продолжало оставаться малоэффективным.

Другая причина — война в Нагорном Карабахе против армянских оккупантов, вылившаяся в кровопролитные бои за территориальную целостность республики. Кроме того, экономический кризис, разразившийся в бывшем СССР, не обошел стороной и Азербайджан. После объявления о суверенитете Российской Федерации наблюдается спад в экономических отношениях между двумя дружественными республиками. На наших глазах рушился единый механизм народнохозяйственного комплекса великой страны. С большим трудом руководители промышленных предприятий, особенно отечественного машиностроения, поддерживали былые связи с нефтяниками России, куда отправляли станки-качалки, оборудование для бурения, а в сельском хозяйстве новое правительство демократической России уже не вывозило овощи и фрукты в прежних объемах, что сказывалось на хозяйственной деятельности колхозов и совхозов, задолжавших государству миллиарды рублей. Низкий, непрофессиональный уровень руководства страной командой президента Эльчибея еще более углубил экономический и социальный кризис, породивший хаос и беспредел в стране, которая находилась на грани гражданской войны.

Возвращение к руководству республикой Гейдара Алиева положило конец упадническим настроениям, породило веру у сельского населения в возрождение всех отраслей, и в их числе хлопководства, несмотря на слабые экономические возможности для вложения крупных государственных инвестиций для возрождения отрасли, отсутствие инноваций.

При формировании государственного бюджета испытывался острый дефицит финансовых средств, падение объемов производства хлопчатника было также связано с крупными финансовыми долгами крупных коллективных предприятий, низким уровнем рентабельности. Безработица охватила такие хлопкосеющие районы, как Бардинский, Агджабединский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский, Сальянский, Нефтчалинский, Кюрдамирский и другие районы Аранского экономического региона.

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В такой сложной общественно-экономической и социальной ситуации Гейдар Алиев должен был решить первоочередные задачи молодой независимой республики. Его первые поездки в регионы боевых действий и сельские районы, встречи с людьми и беседы побудили главу государства вникнуть в проблемы сельского хозяйства, которое нуждалось в возрождении и реформировании.

Президент Азербайджана Гейдар Алиев пришел к выводу, что для выхода из сложной ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве, необходимо провести в жизнь ряд комплексных мероприятий на государственном уровне. Эти меры впоследствии были обоснованы необходимостью проведения в республике экономических реформ. Основная идея экономических преобразований состояла в том, чтобы перевести аграрный сектор страны на рельсы рыночной экономики и полностью оздоровить отрасль от негативных явлений старой системы экономических отношений. При проведении реформ были учтены опыт, достигнутый в сельском хозяйстве, национальные особенности и менталитет азербайджанского народа.

Президент Гейдар Алиев подчеркивал, что проведение в жизнь аграрной реформы — это далеко не краткосрочное мероприятие, а исторический процесс.

В этом процессе старые механизмы хозяйствования должны заменить новые механизмы экономики рынка, управление сельским хозяйством должно соответствовать принципам свободной экономики. Предстояло провести коренные структурные изменения, приватизировать государственную собственность, сформировать новые имущественные отношения, развивать многоотраслевые формы хозяйствования, для развития предпринимательства намечалось создать политико-правовые, экономические, технические условия, возрождать новые межотраслевые производственно-экономические связи, сельским товаропроизводителям сформировать здоровую среду для конкуренции.

Анализ обозреваемого нами пройденного пути показывает, что именно под руководством Президента Гейдара Алиева во второй половине 1993 года в республике была достигнута общественно-политическая стабильность. Независимая Азербайджанская Республика была признана мировым сообществом, налажены политические и экономические связи с международными организациями. Наряду с этим в тот же период в Азербайджане на основе сложившейся многопартийной системы впервые состоялись свободные демократические выборы национального парламента, путем референдума 12 ноября 1995 года была принята первая демократическая Конституция Азербайджанской Республики.

В целях проведения в стране аграрной реформы специалисты сельского хозяйства были направлены во многие зарубежные государства для изучения опыта, проведены республиканские совещания и конференции для определения путей решения данной проблемы.

В 1994 году ученые-экономисты аграрного сектора республики для изучения зарубежного опыта были направлены в Китайскую Народную Республику, Израиль, Российскую Федерацию, в Милли Меджлисе проведена международная конференция, посвященная изучению опыта аграрных реформ. Затем при Президенте Азербайджана прошли собрания, совещания, на которых обсуждались важные направления аграрной реформы, даны конкретные поручения главой государства. В этот период руководящие работники, специалисты и ученые изучили передовой опыт руководства и управления сельским хозяйством ряда государств, в том числе Франции, Англии, Германии, Албании, Голландии, Турции, Туркменистана, Китайской Народной Республики, Ирана и многих других. Представители и специалисты этих государств были приглашены в нашу республику, где провели большой обмен мнениями и в соответствии с международной программы TASIS организовали курсы для руководящих работников и специалистов МСХ. На них специалисты изучили механизмы деятельности хозяйств в период перехода к рыночным отношениям.

Таким образом, внутри страны, а также за ее пределами накопленный опыт явился причиной создания правовой и законодательной базы аграрной реформы. Так, в феврале 1995 года были приняты законы «Об основах аграрной реформы» и «О реформировании колхозов и совхозов». Только после принятия этих законов стало ясно, что надо делать, чтобы провести в жизнь аграрную реформу. Принятый в 1996 году Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе» положил начало формированию движения свободных предпринимателей.

Распоряжением главы государства от 2 марта 1995 года была создана Государственная комиссия аграрной реформы. Создание такой комиссии помогло правильно определить основные направления ее проведения и этапы аграрной реформы, а также и реализацию намеченного.

Наконец, для последовательного, комплексного и системного проведения эффективных мер была разработана программа аграрной реформы.

10 января 1997 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал Указ «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, обеспечивающих проведение в жизнь аграрной реформы». Наряду с этим в ходе проведения аграрной реформы для организации работы по соблюдению принципа социальной справедливости подготовленные и утвержденные нормативно-правовые документы были разосланы во все сельские районы для изучения и обсуждения их на собраниях в колхозах и совхозах, и таким путем основное содержание и суть преобразований были доведены до сельского населения.

За короткое время было принято 68 нормативно-правовых актов, регулирующих работу в этом направлении, утверждены законы, указы, распоряжения, положения. Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе» получил высокую оценку со стороны зарубежных специалистов. По их оценкам, на пространстве СНГ не было принято подобного закона.

В качестве эксперимента для проверки эффективной работы аграрной реформы, были выбраны Загатальский, Хызынский районы, где и была проведена земельная реформа. Накопленный опыт применен в других районах, сельских предприятиях.

В хозяйствах 6 районов республики были созданы примерные крестьянско-фермерские хозяйства, которые при финансовой поддержке международного банка и IFAD с 1997 года провели в жизнь проект и создали частные рыночные структуры на селе. Затем этим опытом воспользовались другие сельские хозяйства, и аграрная реформа пошла ускоренными темпами.

Таким образом, в стране процесс аграрных реформ стал своего рода историческим процессом, который осуществлялся поэтапно, и на каждом в жизнь проводились комплексные мероприятия. Эти этапы имеют свои отличительные особенности. Они выглядят следующим образом. Это периоды, охватывающие 1993—1994, 1995—1997 и 1998—1999 годы.

С процесса зарождения в республике аграрного рынка начинается этот новый этап реформы. Различные формы хозяйствования, опирающиеся на частную собственность крестьянско-фермерские хозяйства, производственные кооперативы малые предприятия, занятые производством сельхозпродукции, акционерные общества начали расти с каждым днем, создавались другие виды предприятий по переработке и реализации, между ними крепли производственно-экономические связи, проявлялась заинтересованность в приобретении атрибутов рыночной экономики.

Последующие два года 1999—2001 связаны с периодом ускорения и расширения аграрной реформы. В этот период в аграрном секторе развивается новая инфраструктура, банковско-финансовая и кредитная системы, обновлены налоговая и ценовая системы, усиливается оказание государственной помощи сельскому хозяйству.

Проведен в связи с реформами комплекс работ в аграрном секторе республики, была создана многоотраслевая экономика. На деле и в советское время сельское хозяйство Азербайджана опиралось на многоотраслевую экономику. Длительное время здесь функционировали колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства. Наряду с совхозами и колхозами действовали межхозяйственные предприятия, имевшие одни и те же права и статус, агропромышленные объединения (агрокомбинаты, агрофирмы, ассоциации), производственные и научно-производственные объединения, сельские хозяйства, другие предприятия, опирающиеся на форму хозяйствования. Однако ограничение предприятий с частной формой собственности доведение колхозно-кооперативных форм до уровня государственной собственности, притесняло многоотраслевую экономику в аграрном секторе. В результате это негативно сказалось на формировании производственных отношений в сельском хозяйстве и росте товарного производства, что и привело к кризису в аграрном секторе.

Именно поэтому общенациональный лидер Гейдар Алиев, чтобы вывести аграрный сектор из кризиса, советовал устранить перечисленное выше несоответствие принципов и создание нужных условий для развития отрасли.

В 1993 году в стране функционировало 1108 колхозов, 716 совхозов, 176 межхозяйственных предприятий. В результате реформ приостановлена деятельность 1880 предприятий, на их базе создано 37.000 структур, опирающихся на частную собственность. 29 сентября 1999 года на собрании Совета колхозов республики принято решение о приостановлении деятельности Совета.

Исключая районы, находящиеся под оккупацией Арменией, во всех сельских районах республики прошла аграрная реформа. Начиная с 1997 года, этот процесс шел с большим ускорением, и в течение пяти лет были полностью ликвидированы общественные хозяйства, выросла сеть частных структур. Кроме этого свыше 700.000 семейных хозяйств, не став юридическими лицами, приступили к деятельности. За период с 1997 по 2003 год количество коллективных предприятий сократилось с 6287 до 1164, арендные предприятия — с 944 до 51 в 2001 году, крестьянские фермерские хозяйства с 5671 сократились до 2598, производственные кооперативы с 1933 сократились до 165, количество малых предприятий с 1917 снизилось до 378, число физических лиц, занятых сельским хозяйством начало возрастать и в 1993 году с 291.763 к концу 2003 года выросло до 866.698, другие сельскохозяйственные предприятия к 2003 году составили свыше 300 единиц.

Таким образом, спроведением этого процесса в жизнь ускоренными темпами, в стране была создана выгодная ситуация по созданию многоотраслевых хозяйств, формированию в агропромышленном комплексе рыночных отношений. Процесс создания в стране различных видов хозяйствования в соответствии с требованиями законодательства проводился по принципу добровольности. Так, получившие земельный надель и имущественный пай граждане сами определяли, каким видом хозяйствования им было выгоднее всего заняться. В итоге различных дискуссий стало известно, что после создания на базе бывших колхозов и совхозов новых форм хозяйствования предпочтение было отдано крестьянско-фермерским хозяйствам, и их численность быстро нарастала.

В ряде районов республики движение по организации крестьянско-фермерских хозяйств развивалось быстрыми темпами и было построено на прочной основе. По сведениям Госкомстата республики, в Загатальском районе их насчитывалось 23.916, Масаллинском — 7012, Исмаиллинском — 1618, Хачмазском — 634, в Нахчыванской Автономной Республике — 165, и все они, пройдя государственную регистрацию, приступили к хозяйственной деятельности.

Направления производственной деятельности частных хозяйств, созданных в стране в результате реформ, различны и хорошо представлены в многоотраслевой экономике аграрного сектора. В целях повышения эффективности в производстве, с учетом природно-климатических и рыночных условий, больше внимания стали уделять прогрессивным структурам производства. Исследования показали, что созданные новые хозяйства имеют тенденцию к многоотраслевой структуре в экономике. Наряду с этим в стране большое внимание уделялось развитию зерновых культур, овощеводства, плодоводства, молочного и мясного животноводства, уделялось внимание овцеводству. Создание в республике многоотраслевых, многовидовых хозяйств можно охарактеризовать как позитивный факт. Таким образом, в аграрном секторе закладывались основы многоотраслевой экономики.

Для ускорения аграрной реформы одним из важных мероприятий являлось распределение земли и имущества по принципу социальной справедливости. Для достижения этих целей Президент Азербайджана Гейдар Алиев 10 января 1997 году подписал Указ «Об утверждении ряда нормативно-правовых актов, обеспечивающих проведение в жизнь аграрной реформы».

В результате аграрной реформы республики 822 тысячи человек получили право на имущественный пай колхозов и совхозов. По сведениям, на начало марта 2001 года имущественный пай получили 777 тысяч человек.

Имущество, подлежащее приватизации в аграрном секторе, было оценено на сумму 2,65 триллиона манатов. Из этой суммы было предусмотрено выдать имущество на сумму 1,87 триллиона манатов. В государственной собственности должно было остаться имущество на сумму 177 миллиарда манатов (6,7%), 604,9 миллиарда имущества — в собственности муниципалитетов. Как видно из сказанного, имущество на 1,8 триллиона манатов передано в собственность граждан, имеющих право на имущественный пай.

В результате по состоянию на 1 марта 2001 года было приватизировано 22.330 грузовых автомобилей (86,6%), 27.578 тракторов (91,7%), 1976 хлопкоуборочных машин (94,8%), 1345 кормоуборочных комбайнов, (94,7%), 3733 животноводческие фермы (90,7%), 2294 овцеводческие кошары (96,2%). Под руководством Президента провели очень сложный процесс приватизации земли и имущества коллективных предприятий.

В целях обеспечения заданий Президента, его указов и распоряжений, для комплексного и системного ведения аграрной реформы были проведены в жизнь эффективные меры.

Президент издал Указ «О земельной реформе», полностью соответствующий Закону Азербайджанской Республики «О земельной реформе». Кроме того, по его указанию, для решения вопросов, исходящих из Закона о земельной реформе и обеспечение Кабинет Министров утвердил ряд нормативно-правовых актов.

Принятые Кабинетом Министров постановления «О льготах при использовании непригодных или мало пригодных земель для ведения сельского хозяйства» и «О порядке деления на летние и зимние пастбища» сыграли немалую роль в урегулировании вопросов в этих отраслях.

В результате проведенных мероприятий инвентаризирован земельный фонд по стране, определен его общий объем, уточнены границы земель, выделенных под муниципальную, государственную и частную собственность.

В соответствии с нормативно-правовыми документами по стране 44,2 процента земли осталось в собственности государства, 31,4 процента — в собственности муниципалитетов и 24,4 процента приватизировано.

В соответствии с законом о земельной реформе 1,38 миллиона гектаров земли приватизировано и передано в частную собственность. По сведениям на 01.04.2001 года, 1,37 млн гектаров земли уже было приватизировано. По уточненным данным, число граждан, имеющих право на земельный пай, по стране составило 3,23 млн человек. Из них 3,26 тысячи человек, или 98,8 процента уже получили земельные наделы.

В указанное время 820 тысяч семей получили право пользования земельной собственностью.

Таким образом, начиная с 1993 года, аграрные реформы велись с большим ускорением, и к концу 1990-х годов прошлого столетия граждане получили землю и имущество.

Созданные новые отношения на основе частной собственности на землю превратились в решающий фактор обновляющейся структуры сельского хозяйства. Действительно, эти сведения показывают, что после начала аграрной реформы в республике произошли качественные сдвиги в отраслевой структуре сельского хозяйства.

В результате аграрной реформы землепользователи являются уже не работниками колхозов и совхозов, а частными собственниками. Они развернули свою деятельность, чтобы насытить рынок и потребности населения нужными товарами. В силу этих причин в структуре и динамике посевов в стране произошли коренные изменения.

В начале 1990-х годов после распада коллективных сельских предприятий и приватизации земель свободный фермер не захотел за гроши обслуживать интересы лиц из деловых кругов, превративших отрасль Азербайджана в сферу накопления богатства. Судите сами, хлопок-сырец у сельчан скупался всего за 10 центов за килограмм или 100 долларов за тонну. И, как нам известно, всего из трех тонн хлопка-сырца на заводе получали одну тонну хлопка-волокна, который стоил на внешнем рынке 1400 долларов. При таких условиях сельский житель отказался производить хлопчатник и стал выращивать такие агрокультуры овощи, фрукты, корма, приносившие доход. И это видел каждый гражданин республики. В результате производство хлопка за последние два десятка лет сократилось в 9 раз.

Следует отметить и такой факт, что с начала 1990-х годов хлопок экспортировали в виде сырья, в то время как в советский период он перерабатывался и выходил за пределы страны в виде пряжи и тканей, производившихся на комбинате им.Тагиева и др., а также в виде текстильной продукции. И как видно, разница между сырьем и конечной продукцией огромна, как между небом и землей. Слабо была налажена работа с зарубежными инвесторами. Так, уже весной 1993 года зарубежные инвесторы пожелали создать крупный хлопковый и текстильный проект, включавший в себя все циклы производства хлопка, переработку, производство пряжи, тканей, текстильной продукции ведущих мировых брендов. В те годы госконцерн «Товары для народа» скупал хлопок за бесценок, а затем по каналам частных фирм товар уходил за границу.

В 2015 году производство хлопчатника в Азербайджане упало до самого низкого уровня. Этот факт привлек внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поставил перед хлопкоробами страны задачу поэтапного возрождения прибыльной и высокорентабельной отрасли. Если в 2015 году было засеяно всего чуть более 18 тысяч гектаров, то в 2016 году — свыше 51 тысячи гектаров и произведено около 90 тысяч тонн продукции. В нынешнем году под плантации хлопчатника фермеры отвели 136 тысяч гектаров, на эти площадях намечается вырастить 270 тысяч тонн хлопка-сырца.

Сегодня ситуация в отрасли меняется к лучшему, хлопководство возрождается на новой экономической основе при активной поддержке сельского населения.

Зейтулла ДЖАББАРОВ

(Продолжение следует)