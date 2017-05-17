Исторические этапы развития хлопководства в Азербайджане – ЧАСТЬ I

Хлопок — одно из древнейших натуральных волокон на земле. Его выращивали в Египте, Индии, Пакистане, Америке, Китае. Полученные из хлопка ткани стоили дорого, и на них был большой спрос...

В Азербайджане, находившемся в самом центре Шелкового пути, также занимались производством белоснежного волокна. Археологии страны во время экспедиций обнаружили древние ирригационные системы орошения, что свидетельствовало о том, что хлопок у нас выращивали еще в древности.

Однако промышленное производство хлопка-сырца приходится на вторую половину ХIХ века, когда Северный Азербайджан находился в составе России, в которой ускоренными темпами развивалась легкая промышленность, которой требовалось все больше и больше волокна.

О росте интереса к этой технической культуре свидетельствуют данные статистики. Если в 1900 году в этой отрасли использовались 151 тыс. станков, то в 1913 г. эта цифра достигла уровня 230 тысяч. Естественно, для успешной деятельности этих предприятий требовались большие сырьевые источники. Все это, а также высокие цены на хлопок-сырец способствовали развитию хлопководства в Азербайджане, поскольку основная часть урожая хлопка поставлялась на российские предприятия.

В Азербайджане Арашский, Елизаветпольский, Гейчайский и Нахчыванский уезды стали первыми регионами по возделыванию хлопчатника. Начиная со второй половины 80-х годов ХIХ века площади хлопчатника с каждым годом возрастали. В конце 1890-х годов в Азербайджане хлопководство распространилось и в других регионах. Развитию отрасли способствовали развивающиеся транспортные артерии страны. К примеру, в Елизаветпольской губернии хлопководство сначала развивалось вдоль Закавказской железной дороги.

Если в 1901г., когда хлопок впервые выращивался в населенном пункте Дяллар Шамкирского района, всего был засеяно 50 десятин земли, то в 1906 году эта площадь составила 500 десятин, а в 1911 г. — 2000 десятин. Таким образом в этом селе посевная площадь под хлопчатник за 10 лет увеличилась в 40 раз. А в Шамкирском районе за этот период площадь хлопчатника увеличивалась с 50 десятин до 6—7 тыс. десятин, или в 120—140 раз.

Такое ускоренное развитие хлопководства вело к снижению посевов зерновых культур. Хлопок оставил магический след в сознании чиновников, беков, рабочих, простых крестьян, капиталистов, арендаторов, собственников и простых людей.

По данным исследователя Х.Б.Гад­жигасанского, высокие цены на хлопок-сырец способствовали расширению посевных площадей, для чего вырубались лесные массивы, луга и пастбища распахивались и превращались в хлопковые плантации. Выращиванием хлопчатника занимались не только помещики и крестьяне, но и магнаты нефтяной промышленности. Если в 1903 году в Елизаветпольской губернии посевные площади под хлопчатником составляли 10 тысяч десятин, то эта цифра в 1913 году достигла уровня 61,7 тысячи десятин или увеличилась в 6 раз. В Бакинской губернии эти цифра увеличились от 4395 до 35.300 десятин, т е. в 7 раз. За исключением Нахчыванского уезда, по Азербайджану посевная площадь под хлопчатником увеличилась с 14.395 десятин в 1903 г. до 97.000 десятин в 1913 г., то есть в 6—7 раз. Процесс расширения площадей под хлопчатник осуществлялся экстенсивно, путем освоения новых целинных земель.

Орудия труда и оборудование в основном были примитивными, не применялись прогрессивные агротехнические приемы. Значительные посевные площади уничтожались вредителями и насекомыми, другими причинами отставания хлопководства являлись опасные природные явления, дефицит поливной воды, порочная финансово-кредитная система тех времен.

Но, несмотря на имеющиеся в отрасли негативные явления техническую отсталость, объемы заготовки урожая возрастали с каждым годом. По тем временам урожайность хлопка была выше, чем в США. Если в 1897—1909 годах в Азербайджане сбор урожая колебался в пределах 72.405—339.875 пудов, то эта цифра составила: в 1910 г. — 769.420 пудов, в 1911 г. — 1.180.090 пудов, в 1912 г. — 1.071.400 пудов и в

1913 г. — 1.150.370 пудов.

Одним из важных этапов в развитии хлопководства является выход на рынки сбыта. В связи с неимением хороших дорог и транспортных средств крестьяне свой продукт на местных рынках продавали за бесценок или вывозили на ближайший хлопкоочистительный завод, или отдавали частным или юридическим кредиторам.

Важным этапом стало формирование хлопкоочистительной промышленности, в которой ручной труд занимал основное место. В связи с низкой производительностью часто использовался труд наемный рабочих. Все это и смешение различных сортов хлопка приводили к снижению качества продукции и являлись причиной низкой цены реализации продукции.

Но в связи с развитием хлопководства совершенствовалась очистительная промышленность, определенную роль сыграли русские и азербайджанские капиталисты. На заводах использовали усовершенствованные нефтяные моторы, котельные, паровые машины и мощные гидравлические прессы.

К концу 1913 года количество предприятий отрасли и их производительность возросли. Так в Елизаветпольской губернии были 27, а в Бакинской — 17 работающих и 6 неработающих заводов. В них работали примерно 700 человек.

В 1901 г. известным промышленником и меценатом Г.З.Тагиевым была построена первая хлопкоткацкая фабрика, которая являлась образцовым предприятием. В этот период успешно развивалась хлопкоочистительная промышленность. Продукция поставлялась как на местные хлопкоткацкие фабрики, так и во внутренние губернии России и в зарубежные страны. Для их транспортировки использовались железные дороги, морские и речные пароходы.

Например, из Елизаветпольской губернии экспортировались: в 1907—1908 гг. — 236.621 пудов, в 1908—1909 гг. — 273.452 пудов, в 1909—1910 гг. — 218.788 пудов, в 1910—1911 гг. — 538.850 пудов и в 1911—1912 гг. — 731.585 пудов хлопка.

Статистика показывает, что в связи с экспортом хлопка в 1910—1911 гг. в казну Азербайджана поступило более 15 млн рублей, в 1911—1912 гг. — более 18 млн рублей. Таким образом, начиная с начала ХХ века эта отрасль сельского хозяйства занимала ведущую позицию в экономике.

Развитие хлопководства в советский период

Возрождение и развитие отрасли в Советском Азербайджане приходится на конец 60-х годов. После августовского пленума ЦК КП Азербайджана 1969 года в республике развернулась большая организаторская и массово-политическая деятельность, принятые решительные меры как во всей общественной и культурной жизни республике, так и в экономике, в том числе и в сильно отстающем сельском хозяйстве, стали причиной большого оживления, атмосферы всеобщего подъема трудовой активности. В очень короткие сроки, начиная с 1970 года, основные экономические показатели по производству и реализации продукции были перевыполнены. В 1972 году трудящиеся Азербайджана за развитие отраслей и достигнутые при этом успехи в развитии сельского хозяйства были удостоены переходящего Красного Знамени правительства Союза. Еще в 1972 году хлопкоробы, сдав стране 431 тысячу тонн сырца, добились роста продукции, предусмотренной на конец девятой пятилетки на 13,5 процента. Средняя урожайность хлопчатника была близка к 22 центнерам.

Необходимо отметить, что в истории республики никогда не было выращено и собрано столько продукции. И таким образом наши хлопкоробы не только устранили допущенные недостатки, но и покрыли невыполненные задания восьмой пятилетки.

По личной инициативе руководителя нашей республики Гейдара Алиева было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по развитию сельского хозяйства Азербайджанской ССР», открывавшее широкие перспективы для развития хлопководства и определившее конкретные задачи.

Союзное руководство, согласившись с обоснованными требованиями и предложениями Гейдара Алиева, из всесоюзного фонда сельскому хозяйству республики выделило большое количество техники, увеличились объемы поставок минеральных удобрений в два раза, выросли закупочные цены на хлопчатник, колхозам предоставлены новые сроки возврата кредитов банкам. Таким образом, были определены неотложные задачи по динамичному и стабильному развитию хлопководства в республике, на научной основе разработаны конкретные мероприятия.

Объемы производства хлопчатника возрастали с каждым годом. Улучшились экономические показатели, повысилась эффективность, одним словом, возвращена слава отрасли. Если в 1966—1969 годы ежегодно в среднем производилось 300—335 тысяч тонн, то в 1971—1975 годы эти показатели выросли до 400—450 тысяч тонн, а урожайность поднялась до 22 центнеров с гектара. К концу девятой пятилетки в шести районах республики с каждого гектара собрали и заготовили по 25—30 центнеров продукции с одного гектара.

Еще в 1971 году задание пятилетки по продаже государству хлопчатника было выведено на запланированный уровень и выполнено, государству продано 2,2 миллиона тонн, сверх плана — 422 тысячи тонн хлопка. Это говорит о том, что в девятой пятилетке в сравнении с восьмой пятилеткой производство хлопчатника в среднем выросло на 35 процентов.

В результате высокой организаторской деятельности Гейдара Алиева повышение объемов производства сельского хозяйства было достигнуто за счет увеличения урожайности важных отраслей растениеводства, осуществляемых путем более интенсивного управления.

Среднегодовой урожай хлопчатника, получаемый с каждого гектара, в сравнении с восьмой пятилеткой в девятой пятилетке вырос на 5,6 центнера. Хлопковые посевы в 1975 году относительно 1970 года расширились на 10 процентов, общее производство хлопчатника выросло на 34 процента. В девятой пятилетке в среднем ежегодно производилось свыше 440 тысяч тонн хлопка, что в сравнении с восьмой пятилеткой было на 113 тысяч тонн больше. В эти годы пятилетний план выполнили на 124 процента, или, другими словами, выполнили как минимум шесть годовых заданий. Если с каждых 100 гектаров пригодных для сева земельных угодий в 1970 году было получено продукции на 21,9 тысячи рублей, то в 1975 году эта цифра выросла до 30 тысяч рублей.

Прибыль сельских хозяйств, полученная от продажи хлопчатника, превысив в два раза уровень восьмой пятилетки, составила 1 миллиард 432 миллиона рублей. Гейдар Алиев уделял серьезное внимание повышению хлопководства, росту его рентабельности и требовал усиления внимания этой работе. Именно в эти годы были созданы все условия для превращения хлопководства в самую прибыльную и высокорентабельную отрасль. Устранены допущенные недостатки в орошении хлопчатника, началось повсеместное внедрение организационных методов орошения.

В результате серьезного внимания Гейдара Алиева семеноводческая и селекционная работы заметно улучшились, были проведены мероприятия по защите хлопчатника от болезней и вредителей. В результате всего этого в Агджабединском, Сальянском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Шамкирском, Бардинском, Гейчайском, Зардабском, Имишлинском и в других районах труженики добились больших успехов в развитии хлопководства, заметно выросло число колхозов и совхозов, в которых отдача хлопкового гектара выросла до 35 центнеров.

Одной из важных проблем в сельскохозяйственном производстве Гейдар Алиев считал неэффективное использование земли. Именно под его руководством были сданы в эксплуатацию новые плодородные земли, большие успехи достигнуты в оздоровлении земельного фонда.

Для достижения этих целей объем капитальных вложений из государственных фондов в девятой пятилетке составил 592 миллиона рублей, что в 2,2 раза больше, чем в восьмой пятилетке.

По личной инициативе Гейдара Алиева и его непосредственном руководстве в 1970—1980 годы и в целом до конца ХХ века были разработана стратегия аграрной политики, которую начали проводить в жизнь.

Сердцевиной этой стратегии стало обеспечение интенсивного развития всех отраслей сельского хозяйства республики. Для этого, в первую очередь, необходимо было провести специализацию и повысить объемы концентрации сельскохозяйственного производства, снизить себестоимость продукции растениеводства и животноводства, открывались большие возможности для повышения производительности труда, использование резервов земли, воды и труда, технических средств давало возможность достигать высокой эффективности.

Как было отмечено выше, первый шаг был сделан по проведению в жизнь процесса специализации и концентрации в хлопководстве. Гейдар Алиев, глубоко проанализировав природно-климатические характеристики различных зон, на научной основе определил, что для развития хлопководства в республике самыми подходящими и перспективными являются Муган-Сальянкая, Мил-Карабахская, и Ширванская зоны. И напротив, Джалилабадский, Зангиланский, Ильичевский и нынешний Агдеринский районы, а также Нахчыван, не были рентабельными для хлопководства. В 1969 году возделыванием хлопчатника занимались 28 районов, 450 хозяйств и было сдано государству 299 тысяч тонн хлопка. В 1976 году эта отрасль была сосредоточена в 21 районе, 370 хозяйствах. Несмотря на это объемы заготовок сырца с 299 тысяч тонн выросли до 600 тысяч тонн.

Специализация и концентрация хлопчатника в хозяйствах и в районах, мелиоративное улучшение земель, укрепление материально-технической базы, внедрение достижений науки и практики агрономии, а также задействованные эффективные мероприятия служили росту объемов производства хлопка-сырца. На основе этого Бардинский, Агджабединский, Сабирабадский, Бейляганский и другие районы превратились в крупнейших производителей хлопчатника. Эти районы в 1970 году заготовили 287 тысяч тонн хлопчатника или примерно столько, сколько было произведено в 1969 году. По совету Гейдара Алиева в республике были созданы предприятия, специализирующиеся на выращивании хлопчатника, каждое из которых в год производило свыше 4—5 тысяч тонн хлопка. Проведенные совместно со специализацией и концентрацией мероприятия превратились в решающий фактор развития хлопководства, повышения его эффективности.

В 1977 году государству было продано свыше 20 тысяч тонн хлопка сверх задания. В 1976 году в республике был собран рекордный за всю историю хлопководства урожай в количестве 532 тысячи тонн. В 1976 году производство хлопка на 8,3 раза превысил уровень 1913 года. Если в 1913 году было выращено 64 тысячи тонн хлопка, то в 1976 году этот показатель вырос до 532 тысяч тонн. Если урожайность одного гектара в 1913 году составляла 6,2 центнера, то в 1976 году этот показатель достиг 24,6 центнера. В 1974—1977 годы производство хлопчатника ежегодно превышало полмиллиона тонн. В результате роста эффективности хлопководства, среднемесячная заработная плата колхозников и рабочих, в сравнении с 1969 годом, выросла в 3 раза. В Барде, крупнейшем хлопковом районе Азербайджана, среднегодовое производство хлопка в восьмой пятилетке составляло 26 тысяч тонн, и с каждого гектара урожайность хлопчатника не превышала 20,6 центнера, то в 1977 году здесь было выращено 65 тысяч тонн хлопчатника, а отдача гектара выросла до 36 центнеров. В то же время рентабельность хлопководства возросла в два раза, чистая прибыль хозяйств района от продажи продукции составляла 10 миллионов рублей.

Однако руководство республики, реально оценивая позитивные результаты, достигнутые за данный период, указало на неиспользованные возможности специализации и концентрации в хлопководстве и требовало выявить имеющиеся резервы в этом направлении. Среди них следует выделить углубление внутрихозяйственной специализации, укрупнение бригад и доведение площади обрабатываемых ими плантаций до 100—120 гектаров. В то же время требовалось изменение структуры посевов, ввести в оборот дополнительно новые земли и улучшить мелиоративное состояние имеющихся земель, считалось целесообразным укрупнить хозяйства, которые были освобождены от производства растений и занимающие незначительное место в общем, объеме производства продукции.

Безусловно, в развитии хлопководства имело немалое значение проведение специализации и создания крупных хлопковых хозяйств Муганской, Сальянской и Ширванской зонах. В эти годы Гейдар Алиев большое внимание уделял повышению урожайности продукции, в центре внимания находились вопросы механизации трудовых процессов, более эффективного использования хлопкоуборочных машин и другой сельскохозяйственной техники, он с высокой требовательностью и принципиальностью выявлял допущенные на местах недостатки и для их устранения требовал высокой отдачи работы всей техники. И как следствие этого, партийная организация и правительство республики Азербайджана 20 апреля 1976 года приняли специальное постановление «О мерах по повышению уровня механизации и электрификации и улучшению использования сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах Азербайджанской ССР». В этом документе машинный сбор и комплексная механизация хлопководства подверглись негативной оценке, отмечена необходимость усиления внимания этой сфере, определены неотложные задачи максимального обеспечения механизированного сбора хлопчатника. В результате проведенных мероприятий в 1977 году уровень механизированного сбора хлопчатника достиг более 40 процентов.

Десятая пятилетка, как для других отраслей сельского хозяйства республики, так и для хлопководства сложилась благоприятно. Уже в 1979 году было заготовлено рекордное количество — 742 тысячи тонн хлопчатника, все районы выполнили планы и обязательства. 81 процент всего хлопчатника был принят как первый промышленный сорт. В 1976—1980 годы республика в среднем собирала 650—660 тысяч тонн, урожайность выросла до 27—28 центнеров. В 1980 году 12 районов республики и более половины всех хлопкосеющих районов получили с гектара по 35 центнеров, а три района собрали свыше 45 центнеров сырца.

В десятой пятилетке республика продала государству 3 миллиона 265 тысяч тонн хлопка, план заготовок выполнен на 126 процентов, сверх задания было продано 666 тысяч тонн продукции. В течение 10 лет (1971—1980) объем общей продукции хлопчатника, превысившис в 2,2 раза, по урожайности достиг 35,4 центнера. В течение этих лет государству было продано свыше 5 миллионов тонн, что на 1 миллион 790 тысяч тонн больше, чем в предыдущее десятилетие. Эти цифры еще раз показывают, что рост продукции за годы девятой и десятой пятилеток был намного больше, чем произведено всей продукции в 1965—1969 годы. В 1980—1985 годы в республике намечалось довести ежегодный сбор хлопчатника как минимум до 600 тысяч тонн. Гейдар Алиев отмечал: «Задача состоит в том, чтобы, опираясь на накопленный опыт, внедряя научные достижения и передовой опыт, добиться повышения производства хлопка, определить новые рекорды».

В результате усилий тружеников села было фактически заготовлено намного больше хлопка, чем было предусмотрено десятой пятилеткой.

Так среднегодовое производство хлопка-сырца в десятой пятилетке составило 653,5 тысячи тонн, что на 213 тысяч тонн больше, чем в девятой пятилетке, и на 323 тысячи тонн больше, чем в восьмой. Три района — Бардинский, Агджабединский и Сабирабадский — сдали государству в 1980 году почти столько же сырца, сколько произвела вся республика 10 лет назад. Шесть районов вышли на уровень производства более 50 тысяч тонн хлопка каждый. Бардинский район, сдавший 106 тысяч тонн «белого золота», стал крупнейшим производителем сырца среди хлопкосеющих районов республик.

Вместе с производством хлопка росли экономические показатели, которые намного улучшились. В 1980 году рентабельность хлопка по республике составила 42 процента против 12 в 1969 году. Больше чем на 32 процента уменьшились трудовые затраты на производство одного центнера продукции. Повышение качества сырца способствовало резкому увеличению выхода волокна. Выпуск хлопковолокна, соответствующего государственному стандарту, достиг 51 процента, а в 1969 году составлял всего 3 процента.

В одиннадцатой пятилетке была поставлена задача: довести урожайность хлопчатника до 33—35 центнеров с каждого гектара, заметно повысить уровень механизированного сбора, улучшить экономические показатели.

Как видно, Г.Алиев, широко используя накопленный опыт, определял конкретные меры для развития хлопководства в республике и требовал проведения их в жизнь.

В результате селекционная и семеноводческая работа, которая постоянно находилась на особом контроле Г.Алиева, в последние годы дала хорошие результаты, созданы условия для внедрения новых сортов хлопчатника «3038» и «Юбилей». Он требовал от ученых улучшения имеющихся сортов хлопчатника и замены бесперспективного сорта S-4247.

В 1981 году хлопководстве республика достигла больших успехов, произведено свыше 1 миллиона тонн хлопка. Ежегодно в республике урожайность с гектара достигала 34 центнеров, в отдельных хозяйствах 50 центнеров. Под руководством Г.Алиева расширено сотрудничество производителей хлопка с хлопкоочистительными, перерабатывающими предприятиями, улучшена деятельность структур Главка хлопкоочистительной промышленности, механизированы процессы, требующие больших трудовых затрат, обеспечена бесперебойная работа очистительных цехов и сушки, в результате улучшения работы по приему продукции из колхозов и совхозов, правильной оценки качественных показателей хлопка, выхода волокна.

Таким образом за 13 лет руководства Г.Алиевым республикой, хлопководство на пространстве бывшего СССР получило широкую славу. Прежде всего это связано с его неустанным трудом, большой организаторской работой, отеческой заботой о тружениках села. Ежегодно в период обработки и накануне сбора урожая руководитель республики часто выезжал на встречи с тружениками полей, его беседа с ними вдохновляла их на новые трудовые подвиги. И, как результат этого, в 1969—1982 годы 11 руководителей хлопковых бригад удостоены звания Героя Социалистического труда. Замина Асланова и Фатма Гусейнова из Сабирабадского района, Ахмед Ахмедов из Бейляганского района, Шабан Рзаев и Сугра Мадатова из Агджабединского района, Шамама Алиева из Евлахского района были удостоены этого высокого и почетного звания.

В азербайджанском селе выросли десятки талантливых инициативных организаторов производства, руководителей колхозов и совхозов, многие из них были награждены высокими государственными наградами. Это председатель колхоза из Нефтчалинского района Нуруш Алиев, председатель колхоза села Гаравенд Агдамского района Хураман Аббасова, председатель колхоза Сабирабадского района Гюлабба Халилов были удостоены званий Героев Социалистического Труда. В республике была создана школа передового опыта в сфере хлопководства и технологии обработки хлопчатника, которой постоянно интересовались хлопкоробы республик Средней Азии и с гордостью говорили об опыте коллег, использовали его в своей работе.

Один раз в год Г.Алиев проводил общереспубликанское совещание, посвященное подведению итогов хозяйственного года, выполнению государственных заданий и обязательств, в котором наряду с тружениками участвовали представители интеллигенции, ученые, поэты и писатели, композиторы и художники. Все это в народе усиливало любовь к людям труда.

После отъезда Гейдара Алиева в Москву, управлявшие Азербайджаном люди, не обладавшие высокими организаторскими способностями, ослабили внимание, и, как следствие, началось ежегодное снижение посевов и заготовок хлопка. Если в 1982 году под посевами хлопчатника было выделено 305,7 тысяч гектаров, то в 1989 году этот показатель упал до уровня 279 тысяч гектаров, в 1983 году урожайность каждого гектара составляла 28 центнеров с гектара, то в 1989 году эта цифра упала до 20 центнеров.

Указанный спад производства в отрасли продолжался до распада бывшего Союза. Однако и после обретения Азербайджаном независимости спад производства продолжался. На то имелись объективные и субъективные причины, о которых мы расскажем в следующих статьях.

Зейтулла ДЖАББАРОВ

Продолжение следует…