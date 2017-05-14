В Верховном суде России 15 мая состоится процесс по иску Министерства юстиции РФ об отмене регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

1news.az побеседовал о возможных последствиях отмены регистрации организации и причинах сложившейся ситуации с политологом Фикретом Садыховым.

- Как Вы думаете, с чем это может быть связано? Как это соотносится с высоким уровнем двусторонних отношений?

- На протяжении очень многих лет ВАК вел и ведет активную общественно-политическую работу, доносит реалии Азербайджана до российских граждан и одновременно способствует укреплению российско-азербайджанских взаимоотношений. Возможно, даже тот самый стратегический формат партнерства в определенном смысле заслуга и этой организации. Она очень четко системно структурирована, ей помогали из Баку, она объединяла и объединяет известных азербайджанцев в России, сотрудничал с известными деятелями культуры и науки, общественными деятелями России. ВАК работал в тесном тандеме с ними. В целом, с определенной долей вероятности можно говорить, что появившееся вдруг недоверие, мелкие формальности в правовых вопросах связаны с армянским следом. Мы видим, как активно действуют так называемые армянские эксперты, аналитики на российском телевидении и в СМИ. Они фактически заполонили эфир, радио, печатные органы, и, естественно, они действуют так же и за кулисами, они представлены в государственных и общественных структурах России. И исключать этот след нельзя потому, что слишком неожиданной вдруг показалась мне какая-то претензия, недопонимание того правового статуса, с которым жил и работал, действовал активно на протяжении многих лет ВАК. Он, кстати, оказывал немалую помощь общественно-политической элите России. На мероприятиях, акциях его печатные издания тесно сотрудничали с политической и культурной элитой РФ. Это общеизвестный факт.

Поэтому думаю, что все же здесь главным является не правовой фактор, который лежит на поверхности и за который ухватились некоторые формально мыслящие так называемые правоведы, а чисто политический. Вся эта процедура шита белыми нитками, чтобы поверить в реальность того, что озвучивается на официальном уровне. В это сложно поверить потому, что даже с теми небольшими формальными мелочами, недочетами, связанными с регистрацией, ВАК мог бы работать и дальше, и можно было не доводить все до суда, а решить на основе дружеской и взаимоприемлемой основе. Между Россией и нами существует формат стратегического партнерства, есть многочисленные договора и соглашения, существует полное взаимопонимание по ряду проблем двустороннего сотрудничества. Мы активно сотрудничаем в политике, культуре, гуманитарной сфере, науке, имеется хороший контакт между руководителями стран. И на фоне всего этого кажется очень странным подобное отношение к этой организации. Думаю, истинные заказчики за кулисами. И в том, что армянский фактор играет немаловажную роль, я не сомневаюсь.

Москве не стоит забывать и о том, что в Азербайджане существует русская община, 120 тыс. ее членам предоставлены широкие возможности в различных сферах культуры, общественно-политической деятельности, многие представлены в законодательных и исполнительных органах. Об этом официальным структурам России нельзя забывать. Думаю, что здравый смысл возобладает. Если все оставить так, на самотек, и понадеяться на формалистов и буквоедов, то это может привести к ошибочным решениям, что, в свою очередь, может повлиять на наши двусторонние отношения.

- Повлияет ли решение о ликвидации регистрации ВАК на межгосударственные отношения, на отношения между общественностью двух стран?

- Конечно, формат стратегического партнерства довольно крепок и имеет фундаментальные политико-правовые основы. Это решение не может слишком негативно повлиять на этот формат и привести к экстремальным выводам и ситуации, но общественность Азербайджана, разумеется, сделает выводы в случае подобного решения. Общественность страны не должна проходить мимо этого. Мы уже должны бить в набат, общественные деятели, деятели культуры, науки должны обращаться в соответствующие органы с тем, чтобы возобладал здравый смысл, чтобы это не привело к охлаждению партнерства, не оставило негативного следа на многолетнем сотрудничестве между странами.

- Как подобное может быть воспринято с точки зрения роли России в качестве сопредседателя Минской группы, посредника в карабахском урегулировании?

- Если быть откровенным, Минская группа ОБСЕ с участием трех ведущих стран, давно не воспринимается общественностью Азербайджана, вызывает ее критику, так как их посредническая роль пока ни к каким позитивным результатам не привела. Здесь винить кого-то одного не совсем объективно. Однако, конечно, мы понимаем, что важная роль в урегулировании этого конфликта принадлежит России. Она союзница Армении, она может оказать на нее определенное влияние, есть определенные рычаги политического давления. Мы все это прекрасно понимаем и давно перестали верить в объективность МГ ОБСЕ и всех трех ключевых игроков, которые входят в нее. Это (ликвидация регистрации ВАК, – ред.) может отразиться и на умонастроениях, подорвать веру в объективность этой страны в решении проблемы. Это в определенной степени будет влиять на уровень восприятия политических акций со стороны этого государства по отношению к конфликту. Несомненно, вне реакции это не останется. И на это, думаю, Москва все-таки идти не должна, учитывая уровень наших взаимоотношений и формат многолетнего тесного сотрудничества в рамках стратегического партнерства.

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Напомним, что ранее депутат парламента Азербайджана, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин высказал обеспокоенность ситуацией вокруг возможной ликвидации регистрации ВАК. По его словам, на протяжении многих лет Русская община Азербайджана и Азербайджанская община России – Всероссийский азербайджанский конгресс – тесно сотрудничали в различных областях. Депутат также отметил чуткое отношение в Азербайджане к русскому языку, сохранение образования на русском языке, что, по его мнению, не всем по душе. М.Забелин подчеркнул, что «деструктивные силы, пытающиеся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ и общественно-политическое спокойствие в Азербайджане, используя некоторые упущения в деятельности ВАК, стараются оказать негативное влияние на межгосударственные отношения двух стран».

В свою очередь советник президента ВАК, член президиума Конгресса Камран Рустамов в интервью 1news.az заявил, что ВАК никогда не допускал никаких правонарушений, каких-либо серьезных ошибок в своей работе, всегда действуя строго в рамках закона, и наличие мелких недочетов не является основанием для упразднения организации.

Рустамов также подчеркнул, что ВАК ставит перед собой такие важные задачи, как доведение до российской общественности правды об Азербайджане, его истории, культуре, проходящих процессах развития, конечно, о нагорно-карабахском конфликте; поиск точек соприкосновения, где бы интересы Азербайджана и России совпадали; работа с молодежью, ее воспитание в духе сотрудничества и взаимопонимания.

Талыб Бархудаев, И.А.