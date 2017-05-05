В Армении разгорается поствыборный скандал вокруг блока «Царукян», который по итогам парламентских выборов занял второе место и будет представлен в Национальном собрании 31 депутатом.

На днях ЦИК республики опубликовал фамилии тех кандидатов, которые подали заявления о самоотводе. Так, из 23 кандидатов, представивших заявления о самоотводе, около половины заявили, что никаких заявлений не подписывали.

Кандидаты заявили, что узнали о своем отказе от мандата из СМИ. В армянских СМИ отмечают, что кто-то вместо этих лиц уже решил, что они не должны получить мандаты.

Для разъяснения сложившейся поствыборной ситуации в Армении информационное агентство 1news.az обратилась к директору Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархаду Мамедову.

- О чем свидетельствует факт заявления кандидатов блока «Царукян» о самоотводе?



- После того, как прошел почти месяц с момента объявления ЦИК Армении результатов голосования, стало известно о том, что 23 кандидата из блока «Царукян» (всего их было 31) заявили о самоотводе. Все это говорит о том, что в Армении идет борьба за места в парламенте, которые будут иметь решающее слово в следующем году во время формирования правительства и премьер-министра.

Нужно учитывать тот факт, что нынешний премьер-министр Карен Карапетян последние две-три недели своими действиями фактически демонстрирует, что намерен оставаться премьер-министром и после 2018 года.

В мае 2018 года истекает президентский срок Сержа Саргсяна и страна переходит от президентской формы правления к парламентской, а главой государства фактически становится премьер-министр. Когда Серж Саргсян подаст в отставку, то автоматически должен подать в отставку и премьер-министр Карен Карапетян. Хочет он или нет, но процедура такова.

И в этот момент будет самый интересный процесс, кого выдвинет правящая Республиканская партия Армении на пост премьер-министра.

- Ранее вы указывали на возможность создания коалиции правящей Республиканской партии и партии Дашнакцутюн?

- На сегодня мы имеем фактически уже сформированную коалицию, о которой они заявят в течение 10 дней. Это коалиция правящей Республиканской партии и партии Дашнакцутюн. Таким образом, Серж Саргсян решает для себя две важные задачи: первая – это внутренняя политическая задача для сохранения власти и после 2018 года.

Потому что партия Дашнакцутюн имеет прохладные отношения с нынешним премьер-министром Кареном Карапетяном, и в случае если то малое число депутатов Дашнакцутюн не проголосует за Карена Карапетяна в следующем году, он не сможет быть избран премьер-министром. В этом случае надо будет проводить внеочередные парламентские выборы.

Вторая – это внешнеполитическая задача, ведь не секрет, что дашнаки занимают самые радикальные позиции и в отношении Турции, и в отношении Азербайджана. Партия Дашнакцутюн будет чинить препятствия переговорному процессу по Нагорному Карабаху.

Серж Саргсян с ювелирной точностью нарисовал итоги выборов таким образом, что сможет решать свои внутриполитические и внешнеполитические задачи.

- Вернемся к первому вопросу - зачем все-таки кандидаты от блока «Царукян» заявляют о самоотводе?

- Что касается нынешнего состояния и самоотвода царукяновских депутатов, то здесь есть несколько версий о происходящем процессе. Нужно напомнить, что Гарик Царукян несколько лет отсутствовал в политике и вернулся лишь в конце прошлого года. Он собрал блок «Царукян», в котором имеются интересы нескольких политических сил Армении.

Во-первых, это правящая партия, потому что партия «Процветающая Армения», на базе которой был создан блок «Царукяна», долгое время входила в состав правительства и имеет бизнес связи с нынешними властями.

Во-вторых, это кочаряновская группа, потому что партия «Процветающая Армения» была создана в период президента Роберта Кочаряна и все старые партийцы являются ставленниками второго президента.

В-третьих, она связана и с бывшим премьер-министром Овиком Абрамяном, который приходится родственником Гарику Царукяну.

Таким образом, самоотвод 23 кандидатов (12 из 23 кандидатов потребовали аннулировать поданные от их имени заявления) от блока «Царукян» демонстрирует, что в армянском парламенте будут проходить интересные процессы, начало которых закладывается уже сейчас.

- Какие политические группировки в настоящее время сформировались в Армении?

- На сегодня можно сказать, что в Армении есть тандем нынешнего премьер-министра Карена Карапетяна и лидера армянской диаспоры в РФ, самого богатого армянина Самвела Карапетяна. Именно он обещает многомиллиардные инвестиции в экономику Армении.

На фото Карен Карапетян и Самвел Карапетян

В связи с этим даже был проведен форум, однако о результатах так особенно ничего и не сказали, потому что нет ясного понимания, останется ли Карен Карапетян во власти после 2018 года.

Вторая группа – это силовые структуры, то есть тройственный союз президента Армении Сержа Саргсяна, главы Минобороны Вигена Саргсяна и руководителя полиции Владимира Гаспаряна. Этот союз является самым сильным и мощным политическим звеном в Армении, и у них есть поле для маневра, чтобы сохранить власть и после 2018 года.

На фото Владимир Гаспарян, Серж Саргсян и Виген Саргсян

Это может быть и изменение должности Сержа Саргсяна с президентской на премьерскую или же выдвижение от Республиканской партии на должность премьер-министра в качестве компромиссной фигуры Вигена Саргсяна.

Проведение различных мероприятий министерства обороны Армении с таким структурами как Минобразования, Минздрав говорит о том, что Виген является запасным вариантом для нынешнего президента, чтобы способствовать его избранию премьер-министром в следующем году. Плюс к этому имеются противоречия между премьер-министром и главой полиции, которые выливаются в открытые перепалки на заседании правительства.

- Чем может закончиться борьба политических сил в Армении?

- Для армян это ничем хорошим не обернется, они конкурируют между собой не проектами, инвестициями, а саботируют деятельность друг друга, и мы это видим в вопросе азербайджанских яблок в Армении.

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Так, практически все пропрезидентские СМИ обрушились с критикой на таможенные структуры Армении, которые курирует премьер-министр Карен Карапетян. Эти два клана будут устраивать друг другу саботаж в течение года.

Что будет в следующем году, мы сможем сказать уже к концу этого года, когда станет ясно, какая из этих групп сможет оформить свое превосходство в парламенте к моменту, когда Серж Саргсян подаст в отставку и будет сформировано новое правительство.

Эльшан Рустамов