Государственная служба безопасности продуктов питания Армении продолжает ликвидировать попавшие в республику яблоки азербайджанского происхождения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, партия яблок обнаружена в столичных магазинах сети «Нор Зовк» и «Циран», нескольких магазинах, на рынке и фруктовых лавках.

Помимо Еревана, яблоки азербайджанского происхождения обнаружены в Котайке (3 торговых точки), Шираке (4 точки), Тавуше (3 точки), Армавире (2 точки) и Гегаркунике (1 точка).

News.am