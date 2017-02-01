На прошлой неделе развернулась широкая дискуссия в СМИ и соцсетях по поводу того, что 19 января второй секретарь посольства ИРИ в Азербайджане Мехти Арифзаде посетил штаб-квартиру движения REAL, где провел встречу с руководством организации - исполнительным секретарем Натигом Джафарли и членами правления Азером Гасымлы и Эркином Гадирли.

Информацию о встрече в соцсетях распространили сами реаловцы, отметив, что она носила характер общей дискуссии по ситуации в стране.

В то же время, по данным главреда сайта Haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева, «на встрече была достигнута конкретная договоренность – REAL взял на себя посредническое обязательство в переговорах посольства Ирана с оппозицией, а в свою очередь посольство пообещало РЕАЛу стать мостиком в общении с влиятельными кругами иранского истеблишмента, в частности с политическими и религиозными организациями».

Объясняя, каким образом стало возможным сотрудничество, казалось бы, непримиримых идеологических противников – либералов из REAL и клерикального Ирана, Фатуллаев предположил, что причина кроется в финансовом вопросе.

«REAL сделал первый шаг к Ирану, и пообещал внести коррективы в программные документы организации касательно вопроса ислама в Азербайджане, а также выразил готовность открыть свои двери проиранским религиозным активистам», - пишет в статье Эйнулла Фатуллаев, подчеркивая, что сторонами достигнута договоренность о получении организацией финансовой помощи со стороны иранского правительства.

Фатуллаев также напоминает, что подобным заигрыванием с «религиозным факторов» ранее грешили и другие представители азербайджанской оппозиции (вероятно имеется в виду участие представителей т.н. Исламской партии в митингах ПНФА и Нацсовета накануне президентских выборов, а также открытое озвучивание лозунгов в поддержку религиозного радикала Тале Багирова со стороны Али Керимли).

В REAL данные обвинения отвергли, подчеркнув, что «каких-либо секретных переговоров на этой встрече проведено не было».

Для разъяснения ситуации информационное агентство 1news.az обратилось в посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане, где подтвердили факт проведения встречи, однако не стали говорить о ее подробностях.

«В дипломатии подобные встречи - обычное явление», - указали в пресс-службе посольства, при этом подчеркнув, что отрицают распространенные в СМИ сообщения касательно ее подробностей.

При этом в посольстве не уточнили, какова была бы реакция официального Тегерана, в случае если бы иранские политические активисты, скажем, встречались с дипломатами из США или Великобритании.

Тем не менее, как стало известно из сообщений СМИ, вопрос проведения подобных переговоров заинтересовал не только журналистов.

Так, «Радио Азадлыг» сообщило, что член правления движения REAL Азер Гасымлы был вызван в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, где его допрашивали о встрече с сотрудником иранского посольства.

Как отметил в комментарии 1news.az лидер Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, встреча, возможно, и была проведена по инициативе движения REAL, однако «не верится, что Иран действительно станет финансировать прозападных политиков».

«Я не думаю, что это была инициатива посольства, скорее всего, реаловцы сами попросились на встречу», - сказал он.

Говоря о причинах подобной инициативы, Ализаде отметил, что возможно она заключается в отсутствии интереса к этому движению со стороны американцев.

Вероятно, именно с этим связанно то, что подобный «политический маневр» носил явный характер – возможно таким образом REAL напоминал о себе американским дипломатам.

А.Ализаде также указал, что «об этом движении давно бы забыли, если бы пресса столько о них не писала».

«Самое большое наказание для политической партии, политика, писателя - это когда о нем перестают писать», - сказал он, отметив, что в подобного рода информационных вбросах единственный способ для REAL оставаться в повестке дня.

Впрочем, пока готовился данный материал, стало известно, что руководство REAL все-таки встретилось с американскими дипломатами.

Об этом в своем профиле в Facebook написал сам Натиг Джафарли.

«Сегодня (28 января) в офисе REAL состоялась встреча Исполнительного секретаря Натига Джафарли, а также членов Правления Эркина Гадирли, Азера Гасымлы и Расула Джафарова с заведующим политическим отделои Посольства США в Азербайджане Зиа Сиедом, а также представителем посольства Уильямом Соллейем.

На встрече были обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в стране, ожидания от состояния экономики и вопрос давления на REAL в последние дни (имеется в виду обсуждение встречи с иранским дипломатом – прим. ред). В завершение встречи было принято решение о продолжении обсуждений в будущем на постоянной основе», - написал Джафарли.

Иными словами, предпоолжения Араза Ализаде оправдались.

1news.az