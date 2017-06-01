От редакции: ответ 1news.az на скрытые угрозы посла России и ряд возмутительных заявлений в отношении Азербайджана

Характерной особенностью международных отношений современной эпохи, отличающейся крайней нестабильностью и многочисленными проблемами, является чрезмерная поляризация основных акторов международной политики, разногласия между которыми, похоже, стали еще более фундаментальными, чем во времена холодной войны.

Радикализация Ближнего Востока, рост влияния популистских политических сил на Западе, миграционный кризис и экспорт радикального терроризма в Европу, экономические сложности ресурсных экономик, многочисленные неурегулированные конфликты по всему периметру Евразии – все это формирует сложную геополитическую повестку нашего времени.

В таких условиях, поддержание и развитие двусторонних отношений с надежными стратегическими партнерами может считаться настоящей роскошью, которую следует беречь как зеницу ока.

Именно поэтому мировые лидеры ищут новые форматы и возможности для развития межгосударственного сотрудничества. Азербайджан, будучи лидером Южнокавказского региона, в течение последних лет инициировал многочисленные проекты, цель которых сблизить страны региона не только политически, но и в экономической плоскости. Особое внимание в этом контексте уделяется развитию отношений с Российской Федерацией, в настоящее время сталкивающейся с экономическими санкциями и фактическим бойкотом со стороны западных стран.

В данном контексте следует отметить, что азербайджано-российские отношения всегда отличали добрососедство и дружба, взаимовыгодное партнерство и учет национальных интересов друг друга. Двусторонние связи, традиционно опирающиеся на прочную базу, до последнего времени развивались по нарастающей.

Однако в определенном смысле ложку дегтя в бочку меда подмешала крайне неприятная история с ВАК.

Ввиду широкого освещения этой возмутительной ситуации вокруг Всероссийского Азербайджанского Конгресса, давно и хорошо узнаваемого по аббревиатуре ВАК, а также многочисленных заявлений известных общественно-политических деятелей по этому вопросу, мы не будем подробно останавливаться на всех ее деталях.

Просто напомним, что в середине мая российский Верховный суд принял беспрецедентное решение о ликвидации ВАК – крупнейшей в РФ организации азербайджанской диаспоры, созданной в 2001 году при поддержке общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина. Это первый в современной истории России случай, когда принимается решение о ликвидации диаспорской организации народа страны, находящейся с Россией в дружественных отношениях.

Этот шаг, по убеждению подавляющей части азербайджанского общества, значительно омрачил отношения между двумя странами, поскольку стал своего рода этнической дискриминацией в отношении граждан России азербайджанской национальности, составляющих сегодня довольно солидную прослойку российского общества.

Упразднением ВАК в России нарушается баланс между Азербайджаном и Арменией, что по нашему глубокому убеждению недопустимо для страны, которая является сопредседателем Минской Группы ОБСЕ.

Обо всей серьезности ситуации может свидетельствовать и тот факт, что отношение к ней выразил МИД Азербайджана, большая часть депутатского корпуса, представители диаспорских кругов, общественных организаций, в том числе Русская община Азербайджана.

Российская сторона также не стала отмалчиваться, выступив со своим видением проблемы. К сожалению, ее позиция свидетельствует о том, что определенные властные круги России, ограничиваясь весьма обтекаемыми заявлениями, подкрепленными заверениями в вечной дружбе, либо и правда не осознают, либо просто не хотят осознавать всей важности вопроса.

Так, на днях посол Российской Федерации в Баку Владимир Дорохин дал интервью агентству Sputnik-Азербайджан, некоторые моменты которого вызывают удивление и недоумение.

Фото: посол России в Азербайджане Владимир Дорохин

Так, отвечая на вопрос об опасениях негативного влияния «дела ВАК» на российско-азербайджанские отношения, Владимир Дорохин говорит: «Что такое российско-азербайджанские отношения сегодня? Это – сотни тысяч, если не миллионы азербайджанцев, работающих в России. Огромное количество азербайджанских семей, живущих за счет поступающих оттуда доходов».

Это верно, в России действительно проживает, и соответственно работает немало наших соотечественников. Верно и то, что присылаемые родными деньги действительно являются для азербайджанских семей определенным подспорьем, хотя они, конечно же, живут не только «за счет поступающих оттуда доходов».

Не стоит забывать и о том, что живущие и работающие в России азербайджанцы в большинстве своем являются российскими гражданами, и пользу они приносят в первую очередь именно стране своего проживания, внося посильный вклад в развитие ее экономики. В противном случае они бы там не находились. Кроме того, опыт предыдущих лет показал, что попытки выдворения азербайджанских мигрантов из России ни к чему хорошему для экономики этой страны не привели.

Более того, не совсем понятно, откуда господин Дорохин взял эти цифры? Согласно официальным данным, в РФ проживает чуть более 700 тысяч азербайджанцев (включая тех, которые являются гражданами этой страны), но никак не миллионы.

Далее в интервью дипломат отмечает, что «Россия — главный рынок для азербайджанских ненефтяных товаров». Это заявление господина посла не только искажает некоторые факты, но и напоминает своего рода завуалированную угрозу в духе торговых войн, что, в общем-то, возмутительно. В этих домыслах посла кроется скрытый шантаж.

Чтобы понять, о чем в данном случае речь, обратимся к статистике. По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил чуть более 2 миллиардов долларов. При этом объем поставок российских товаров в Азербайджан достиг 1,641 миллиарда долларов. Российские товары составляют 19,24% от всего импорта Азербайджана, и по данному показателю РФ занимает первое место.

Экспорт азербайджанских же товаров в Россию в 2016 году составил 409,3 миллиона долларов. Как видно, из России в Азербайджан поступает в 3 раза больше ненефтяных товаров, чем из Азербайджана в Россию. Получается, что это Азербайджан является ненефтяных товаров.

Что же касается роста данных объемов, в том числе и азербайджанского экспорта, то это может лишь служить свидетельством динамичного развития экономических отношений между нашими странами. В данном контексте следует отметить, что не так давно, азербайджанская сельхоз продукция пришлась как нельзя кстати на фоне кризиса в российско-турецких отношениях, повлекшего взаимные ограничения на экспортно-импортные операции.

Здесь же следует подчеркнуть, что азербайджано-российские экономические отношения прочны еще и потому что в большей степени построены на здоровом прагматизме. Их не отличают какие-либо льготы или поблажки, как это происходит в случае, скажем, с Арменией, со слезами на глазах вымаливающей у Москвы очередную партию готовящейся к списанию военной техники, тогда как Баку покупает вооружение исключительно по рыночным ценам.

Азербайджан – такой же важный партнер для России, как и Россия для Азербайджана. И это - тоже гарант того, что отношения между двумя странами, в частности, экономические, будут динамично развиваться и впредь.

«Ни в одной другой стране не учится столько азербайджанцев, как в России», - говорит в своем интервью российский посол и честно признает, что здесь, в свою очередь, «комфортно чувствует себя самая большая русскоязычная община на Кавказе».

И в самом деле, сегодня русские в Азербайджане составляют одну из крупнейших диаспор за пределами России. Деятельность созданной в 1993 году Русской общины Азербайджана, объединяющей в своих рядах более 120 тысяч русских, охватывает практически все города и районы республики.

Граждане Азербайджана русской национальности представлены как в сфере бизнеса, так и в государственных органах. Представители русской общины являются достойными гражданами Азербайджана.

Как неоднократно отмечал глава русской общины, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, «в Азербайджане оказывается поддержка сохранению русского языка, традициям русского народа, и это очень высоко ценится представителями общины». По его словам, в Азербайджане сохранены все школы с русским языком, 16 тыс. студентов обучаются на факультетах с русским языком обучения – ничего подобного нет ни в одной из постсоветских стран.

Азербайджанское государство также постоянно учитывало стратегические интересы России в регионе, поддерживая, в том числе, дружественную страну в международных организациях. В стране сохранилось особое отношение к русскому народу, языку и культуре. И ни разу здесь не было случаев притеснения или дискриминации русских, потому что здесь их не считают чужими. Потому что здесь они - неотделимая часть азербайджанского общества.

Ни в случае инцидента с ВАК, ни в случае каких-либо других проблем, - ни разу в Азербайджане не звучали призывы проявить симметричное отношение. Никто не требовал, к примеру, запретить деятельность Русской общины - здесь не стали опускаться до мелкой мести, выискивая в ее работе какие-то недостатки, которые при большом желании можно выкопать в какой угодно организации.

Об этом, в ходе парламентских обсуждений, говорили и депутаты Милли Меджлиса. К примеру, депутат Эльмира Ахундова призвала ни в коем случае не принимать симметричных решений в ответ на ликвидацию ВАК.

«Русская община в Азербайджане - это очень важное объединение, которое во главе с Михаилом Забелиным всегда поддерживало территориальную целостность АР, всегда очень правильно реагировало на общественно-политические процессы, и более того, они являются нашими гражданами и вносят существенный вклад в развитие нашей страны.

Потому, прежде чем реагировать на данное решение, надо все еще раз проверить и уж точно не применять симметричные меры, потому как для них нет никаких оснований», - сказала она.

При этом, в Азербайджане неоднократно на разных уровнях подчеркивалось, что решение российских властей не воспринимается как юридическая формальность, а, напротив, понимается как некий политический акт.

Однако посол России, утверждая, что никакой политики и антиазербайджанских провокаций в деле ВАК нет, не хочет верить, что отношения с Азербайджаном могут быть поставлены под угрозу этим, как он выразился, «эпизодом».

Возьмем на себя смелость оспорить это выражение: ситуация с ВАК, – это не «эпизод», это необъективное политическое решение, принятое возможно в отместку за то, что определенным кругам так и не удалось посредством этой организации оказывать давление на Азербайджан. Как, например, хорошо это получается в случае с марионеточным Союзом армян России, через который оказывается влияние на Ереван.

С ВАК такое не проходит, во многом благодаря тому, что он, четко следуя избранным принципам, во главу угла ставит исключительно поддержку азербайджанцев в России и углубление дружественных отношений этой страны с Азербайджаном.

Хотелось бы обратить внимание господина Дорохина еще и на тот факт, что с момента создания Всероссийского Азербайджанского Конгресса при назначении его руководства кандидаты всегда согласовались в Администрации Президента Российской Федерации. Последний состав руководства Конгресса также был согласован с официальной Москвой. И эта политика была направлена на сохранение дружеских и доверительных отношений между двумя странами.

Члены ВАК - законопослушные граждане Российской Федерации, а новым президентом ВАК является известный общественный деятель, кандидат медицинских наук, профессор Фазиль Гурбанов. При этом Гурбанов приходится родственником Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Тут в очередной раз возникает закономерный вопрос – так зачем надо было закрывать эту организацию? В конце концов, прежде чем поднимать этот вопрос, можно было предупредить руководство Азербайджана, ведь Устав ВАК был принят в 2001 году и до последнего времени т.н. «нарушения законодательства» совершенно никого не интересовали. Другой важный вопрос, если были нарушения, почему ВАК не дали возможность исправить их?

Так что, не надо принимать нас за дураков, утверждая будто закрытие ВАК просто юридическая формальность. Вопрос этот – чисто политический, и, вполне возможно, решен он был не без участия МИД России, представителем которого в Азербайджане является господин Дорохин.

В азербайджанском обществе и в руководстве республики закрытие Всероссийского Азербайджанского Конгресса было воспринято именно так - как необдуманный и несправедливый шаг в отношении азербайджанцев, проживающих в России, наносящий урон российско-азербайджанским отношениям.

Тем не менее, хочется верить, что в ближайшее время ситуация с ВАК найдет свое справедливое решение и эта проблема, значительно омрачившая азербайджано-российские отношения, действительно останется в памяти лишь как неприятный «эпизод».

Как сообщил 1news.az советник президента ВАК, член президиума Конгресса Камран Рустамов, сегодня руководители 62-х региональных отделений Всероссийского Азербайджанского Конгресса приняли обращение к Президенту России Владимиру Путину, в котором просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

«Выражаем надежду, что высшие судебные инстанции РФ с должным вниманием отнесутся к нашим доводам и обеспокоенности и вынесут положительное решение, способствующее дальнейшей, успешной деятельности на благо двух стран и братских народов», - отмечают авторы документа.

Между тем, Решение Верховного суда о ликвидации ВАК может иметь далеко идущие последствия. Нельзя исключать того что различные деструктивные и сомнительные силы могут попытаться привлечь наших соотечественников на свою сторону с вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой связи представители ВАК просили Верховный суд РФ принять к сведению, что все просчеты и нарушения в прошлом, а также сам съезд и принятые на этом съезде документы были подготовлены бывшим руководством Конгресса. ВАК предлагал позволить новому руководству в течение 6 месяцев провести внеочередной съезд Организации, утвердить новый Устав и привести в порядок другие основополагающие документы, в соответствии с законодательством РФ, а также выработать тактику и стратегию деятельности Организации, исключающую в будущем повторения такого рода нарушений. Однако Верховным судом РФ в этом было отказано.

По словам Камрана Рустамова, в настоящее время группа юристов ВАК подготавливает необходимые документы для подачи апелляции в соответствующую инстанцию.

«Мы в то же время продолжаем интенсивные встречи в Совете Федерации, Государственной Думе, а также в различных государственных структурах Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время вопрос найдет свое справедливое решение», - резюмируют в ВАК.

Не хочется ничего загадывать, однако на фоне интервью посла Дорохина можно отметить позитивный тон заявлений замминистра МИД России Г.Карасина и пресс-секретаря МИД Марии Захаровой.

«Россию и Азербайджан связывают стратегические отношения, в основе которых лежат принципы равноправия, добрососедства, вековые традиции дружбы, общая история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов и миллионов людей», - сказал замглавы МИД России Григорий Карасин на приеме в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Республики (цитата по «Тренд»).

"С каждым годом растут масштабы и качество азербайджано-российского сотрудничества. […] Неизменно приоритетным остается взаимодействие в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление доставшегося нам в наследство общего языкового, образовательного, культурного пространства", - сказал Карасин.

По его словам, востребованной площадкой стал получивший широкое признание в мире совместный проект - Бакинский международный гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана.

Замглавы МИД отметил, что сегодняшние двусторонние отношения выстроены на прочном фундаменте, они скреплены взаимным доверием и взаимной выгодой.

"Теплые, доверительные отношения установлены между регионами, между ведомствами, но в первую очередь - между главами наших государств Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которые поддерживают постоянный контакт. Россия и Азербайджан не только друзья, но и соседи. Соседи на Кавказе и на Каспии со всеми известными региональными проблемами, но одновременно и колоссальным потенциалом для сотрудничества и развития. В России искренне верят, что у нас хорошее общее будущее, хотят видеть своего южного соседа процветающим и открытым для широкого сотрудничества. Убежден, что дальнейшее поступательное развитие российско-азербайджанских отношений будет способствовать реализации коренных интересов и чаяний наших народов, укреплению международного авторитета обеих стран и станет совместным вкладом в поддержание мира и взаимопонимания на Южном Кавказе и за его пределами", - сказал Карасин.

Не менее позитивными были и слова, сказанные Марией Захаровой в интервью журналистам.

«Когда я приехала в первый раз в Баку, что случилось не так давно, и увидела город в его современном виде, я была поражена, с какой любовью и заботой он был выстроен. […] И мне рассказали, что большой вклад в это внесла первая леди Мехрибан Алиева. Я после этого начала читать, узнавать и смотреть, как у нее это получается, что она делает – и была потрясена ее работой. Говорила даже об этом послу Азербайджана в Москве, спрашивала, действительно ли все это так, и он мне все подтвердил.

После этого я бывала в Баку неоднократно, и видела, что с каждым днем город становится все интереснее, все лучше и современнее. Я продолжаю следить за тем, как Мехрибан Алиева патронирует все эти проекты, и хочу сказать, что ее работа вызывает искреннее уважение и восхищение», - подчеркнула Мария Захарова.

В этих заявлениях чувствуется, в целом, желание смягчить ситуацию. И это шаг в правильном направлении. А потому, остается надеяться, что здравый смысл все же восторжествует и вопиющей несправедливости будет положен конец. ВАК нужен как Азербайджану, так и России, и мы надеемся, что соответствующие органы позволят восстановить деятельность этой колоссальной и важной организации.

1news.az