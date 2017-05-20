Уходящая неделя запомнилась рядом событий, развернувшихся вокруг Всероссийского Азербайджанского Конгресса, о прекращении деятельности которого в минувший понедельник принял решение Верховный суд России.

Напомним, что решение о ликвидации регистрации ВАК было принято Верховным судом на основании иска Министерства юстиции РФ в связи с несоблюдением Конгрессом ряда технических и бюрократических формальностей. Данное решение вызвало крайне негативную реакцию азербайджанской общественности, видные деятели которой выступили с многочисленными заявлениями по этому поводу.

Позиция МИД АР: «Это – недружественный шаг»

Не осталось в стороне и внешнеполитическое ведомство Азербайджана, расценившее решение Верховного суда РФ как недружественный шаг в отношении нашей страны.

Так, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в распространенном им заявлении указал, что ликвидация ВАК на фоне политики Президента РФ, направленной на развитие отношений между этническими общинами и их более активное участие в общественно-политической жизни России, вызывает серьезное сожаление и удивление.

«Считаем, что подобный подход не только не служит балансу межнациональных отношений в России, концепции реформ, проводимых в стране, укреплению межкультурного диалога, но и не вызовет позитивный резонанс в азербайджано-российских отношениях. В этом шаге мы усматриваем проявление дискриминации и пристрастного отношения к людям, являющимся гражданами Российской Федерации, по их этнической принадлежности», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он отметил, что за судебным решением о ликвидации ВАК стоит провокационная деятельность существующих в России проармянских сил: «Разумеется, если прийти к выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то, несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление».

Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что РФ, как один из посредников в урегулировании карабахского конфликта, взяла на себя важные обязательства, добросовестное выполнение которых требует сохранения баланса и ненарушения принципа справедливости.

«Ликвидация ВАК и полная поддержка Союза армян России могут восприниматься как проявление дисбаланса в отношении к гражданам РФ армянской и азербайджанской национальностей, что может негативно повлиять на посредническую роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул споуксмен азербайджанского МИД.

МИД России: «Не нуждаемся в сомнительных советах»

Ответ МИД РФ не заставил себя долго ждать. На проводимом ею еженедельном традиционном брифинге пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о неуместности высказываний ее азербайджанского коллеги по поводу внутренней политики России. По ее словам, «оценка решения российского суда в отношении российской общественной организации как «недружественного шага» в отношении Азербайджана выглядит странно». Также она отвергла утверждение о наличии армянского следа в решении о ликвидации ВАК.

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«Мы не нуждаемся в каких-то сомнительных советах относительно того, как нам выстраивать межэтнические отношения в собственной стране. Россия – многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности. У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений. В частности, интересы российских граждан азербайджанской национальности представляют свыше 260 некоммерческих организаций. На федеральном уровне успешно работают Азербайджанское молодежное объединение России, Союз азербайджанских организаций России, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, Всемирный азербайджанский культурный фонд», - указала М.Захарова.

Отметив, что в России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном, она выразила уверенность в том, что процитированные ею высказывания не нанесут ущерба российско-азербайджанским отношениям.

В свою очередь, Х.Гаджиев, выражая свое отношение к сказанному М.Захаровой, отметил, что Азербайджан находится в контакте с членами ВАК, которые являются гражданами России, «как и Армения, которая, естественно, находится в контакте с членами Союза армян России».

Он заявил, что по имеющимся у него данным, выдвинутые Минюстом России претензии и предложения в связи с Уставом Конгресса учтены.

«Надеемся, что апелляционное обращение ВАК будет рассмотрено в соответствующем порядке, и вопрос будет решен положительно», - заключил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

В чем суть проблемы?

15 мая 2017 года Верховный суд России принял беспрецедентное решение о ликвидации крупнейшей диаспорской азербайджанской организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».

Решение было принято на основании иска Минюста РФ, в котором указывается, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации было установлено, что положения ее Устава не соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как передают российские источники, на основании выявленных нарушений, руководствуясь положениями Закона «Об общественных объединениях», Минюстом России в адрес президиума центрального совета ВАК неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства РФ. Срок для устранения нарушений истек 17 октября 2016 года, а поскольку организацией не устранены указанные в предупреждениях нарушения, Минюст обратился в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением о ликвидации организации.

В свою очередь, представители ВАК заявили в суде, что устранили выявленные Минюстом нарушения, и представили в это ведомство соответствующий документ, однако министерство его не утвердило.

«Ликвидация организации со всеми отделениями — это несоразмерная мера, которая не соответствует тем формальным вещам, о которых сообщает представитель Минюста. В результате этого решения трехмиллионная азербайджанская диаспора в Москве останется без руководства», — сказали в ВАК.

Так в чем же собственно дело? Получается, что руководство ВАК, приняв во внимание все замечания Минюста РФ, устраняет недостатки и представляет в это министерство документ с отчетом о проделанной работе. Ведомство же не удосужилось его утвердить, предпочтя довести дело до суда.

Не свидетельствует ли данный факт о том, что это - очередная политическая провокация, за которой стоят силы, пытающиеся вбить клин в российско-азербайджанские отношения? А кому сегодня выгодно это? Конечно же, проармянским силам, обеспокоенным интенсивным сближением в последние годы России и Азербайджана. В последний период Армении просто приходилось довольствоваться ролью стороннего наблюдателя за тем, как расширяется и углубляется азербайджано-российское сотрудничество во всех, особенно в экономической и военно-технической, сферах.

Между тем, России следовало бы задуматься о своих истинных национальных интересах и о том, насколько в них вписываются интересы армянского лобби.

Людям, принимающим подобные опрометчивые решения о закрытии этой общественной организации, следует помнить, что ВАК, объединяющий в своих рядах более 2-х миллионов азербайджанцев, проживающих практически во всех регионах России, был создан в 2001 году по личной инициативе Президента Азербайджана Гейдара Алиева и Президента РФ Владимира Путина.

За прошедшие 16 лет своей деятельности организация сыграла огромную роль в содействии укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитии и углублении социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана. Важное место в деятельности организации занимало также оказание помощи соотечественникам для адаптации к культуре и традициям России, местным законам, условиям и порядкам жизнеустройства.

Между тем, по мнению политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, ликвидация регистрации ВАК связана с тем, что определенные силы в России рассматривают подобного рода организации как инструмент собственного влияния. «Но с ВАК это не получалось. И, понимая, что манипулировать этой организацией они не смогут, определенные силы решили добиться его ликвидации», - констатировал Р.Мусабеков.

Он отметил, что в РФ действует еще одно общественное объединение - Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА) азербайджанцев России «АзерРос», которая, по его словам, является полностью вассальной структурой, управляемой из Москвы. «ВАК – это денежные ресурсы богатых азербайджанских предпринимателей, это наиболее влиятельные представители интеллигенции, в то время как ФНКА висит в воздухе. С ликвидацией ВАК эти силы хотят все ресурсы переключить на ФНКА», - подчеркнул Р.Мусабеков.

Что же думает по данному поводу сам глава ФНКА Союн Садыков?

«Гражданам России, этническим азербайджанцам не стоит огорчаться, у них есть ФНКА «АзерРос», и есть возможность создать местную и региональную Национальную культурную автономию и новую общероссийскую общественную организацию – «Союз Азербайджанцев России», - заявил Садыков в интервью российскому сайту «Регионы Онлайн».

Не является ли это подтверждением приведенных выше слов политолога Расима Мусабекова?

В свою очередь, известный публицист, депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Эльмира Ахундова, говоря о проблеме, заявила в интервью АЗЕРТАДЖ, что не ожидала, что дело примет такой серьезный оборот и Верховный суд России ликвидирует регистрацию ВАК.

Она отметила, что в России существуют сотни общественных организаций, в том числе армянских. «Я неоднократно говорила: как же так получается, что в Архангельске действует организация под названием «великая Армения», в Москве зарегистрирована и в самом центре действует Апостольская и Нахичеванская епархия армянской церкви?! Даже сами названия говорят об их провокационной деятельности. Эти армянские организации занимаются пропагандой мифической «великой Армении», фактически распространяют литературу, в которой посягают на территориальную целостность ряда стран, в том числе и самой России. Но, тем не менее, Министерство юстиции почему-то не замечает эти юридические нестыковки. Это очень странно. А организация, которую создали общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и действующий Президент России Владимир Путин, которые благословили эту организацию, присутствуя на первом съезде, почему-то закрывается. ВАК – это не просто общественная организация, она очень тесно работает с государственными структурами России. Во время предвыборной кампании – и на президентских, и на парламентских выборах - входит в состав блока Общероссийский народный фронт, который создал сам Владимир Путин. Во всех предвыборных гонках, кампаниях ВАК поддерживает действующего Президента. Мнение многомиллионной азербайджанской диаспоры тоже сыграло роль в его успешном избрании», - говорит Ахундова.

Она не сомневается в том, что за принятием решения об аннулировании регистрации ВАК стоят антиазербайджанские силы: «Конечно, воздействие на принятие решения Верховным судом России оказали антиазербайджанские силы, действующие в России. Мы всегда гордились тем, что у нас проживает самая большая русская диаспора, в то время как в соседней Армении русских практически не осталось. Что у нас действуют 400 русскоязычных школ, множество русскоязычных факультетов в вузах, действуют два филиала московских вузов. Однако это никого не остановило. Нас это должно сильно насторожить. Я считаю, что ликвидация регистрации ВАК – это, конечно, политическое решение. Это - принципиально. И к этому решению мы тоже должны отнестись принципиально. Вместе с тем, я бы хотела предостеречь азербайджанскую общественность, государственные структуры от каких-либо ответных контрмер, контршагов, которые были бы продиктованы обидой.

Считаю, что мы должны быть очень сдержанными в этой ситуации, ждать окончания процесса. Сейчас над этим работают юристы, в скором времени должны подать апелляционные документы и надо дождаться решения апелляционных инстанций. Я с оптимизмом смотрю на разрешение этой ситуации. Считаю, что ВАК в той или иной форме все равно будет существовать».

От себя же добавим, что решение Верховного суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции. Будем надеяться, что в конечном итоге здравый смысл все же восторжествует, и ВАК получит шанс продолжать свою деятельность.

Ялчин Алиев