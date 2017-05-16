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Политика
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МИД Азербайджана: Расцениваем дискриминацию ВАК как недружественный шаг РФ 16.05.2017 16:00

Баку оценивает решение Верховного суда России о прекращении деятельности Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) как недружественный шаг в отношении Азербайджана.

Об этом, как передает 1news.az, заявил в интервью АЗЕРТАДЖ глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В отношении неправительственных организаций национальных меньшинств в политической плоскости мы расцениваем такую дискриминацию Конгресса как недружественный шаг», - сказал Х.Гаджиев.

Он отметил, что ликвидация ВАК по иску Министерства юстиции РФ на фоне политики Президента Российской Федерации, направленной на развитие отношений между этническими общинами и их более активное участие в общественно-политической жизни России, вызывает серьезное сожаление и удивление.

 «Считаем, что подобный подход не только не служит балансу межнациональных отношений в России, концепции реформ, проводимых в стране, укреплению межкультурного диалога, но и не вызовет позитивный резонанс в азербайджано-российских отношениях. В этом шаге мы усматриваем проявление дискриминации и пристрастного отношения к людям, являющимся гражданами Российской Федерации, по их этнической принадлежности», - подчеркнул споуксмен МИД.

Он отметил, что ВАК принимал активное участие в общественно-политической жизни России, играл эффективную роль в диверсификации азербайджано-российских отношений и развитии межрегионального сотрудничества, представители Конгресса неоднократно награждались высшим руководством России.

«Всероссийский Азербайджанский Конгресс существовал как организация, объединяющая другие многочисленные этнические и национальные меньшинства, проживающие в России. Конгресс как неправительственная организация был создан на основании законов России и в соответствии с ними. Наряду с Конгрессом, в Российской Федерации действуют неправительственные организации, объединяющие различные этнические и национальные группы, в том числе Союз армян России.

Разумеется, если прийти к  выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то, несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление», - констатировал Х.Гаджиев.   

По его словам, «подобный непонятный и неожиданный шаг в условиях динамичного развития и углубления азербайджано-российского диалога и многостороннего сотрудничества в последние годы показывает, насколько опасным может быть удар армянской политики по российско-азербайджанским отношениям».

«Российская Федерация, как один из основных посредников в процессе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в течение многих лет, взяла на себя важные обязательства. Добросовестное выполнение этих обязательств в то же время требует, чтобы в вопросе урегулирования межнациональных отношений был сохранен баланс, не был нарушен принцип справедливости.   

Ликвидация ВАК и полная поддержка Союза армян России может восприниматься как проявление дисбаланса в отношении к гражданам РФ армянской и азербайджанской национальностей, что может негативно повлиять на посредническую роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», - подытожил глава пресс-службы МИД.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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