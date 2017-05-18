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Политика

МИД АР: «Надеемся, что апелляционное обращение ВАК будет рассмотрено и вопрос будет решен положительно» 18.05.2017 19:41

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение по поводу заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в связи с ВАК.

Х.Гаджиев отметил, что, естественно, Азербайджан находится в контакте с членами ВАК, которые являются гражданами России: «Как и Армения, которая, естественно, находится в контакте с членами Союза армян России.

По имеющимся у меня данным, выдвинутые Минюстом России претензии и предложения в связи с Уставом Конгресса учтены. Надеемся, апелляционное обращение ВАК будет рассмотрено в соответствующем порядке и вопрос будет решен положительно».

АПА

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