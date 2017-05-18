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Интервью

Расим Мусабеков: «Причина закрытия ВАК - в его независимости» 18.05.2017 16:56

Интервью с политологом, депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

- Расим муаллим, как Вы оцениваете состояние азербайджано-российских отношений?

 - Как партнерские отношения. С точки зрения экономического сотрудничества, политического диалога, культурного взаимодействия они находятся на высоком уровне и, в принципе, до последнего времени развивались по восходящей. Однако порой определенными силами предпринимаются попытки их трансформировать в не совсем равноправные взаимоотношения, чему Азербайджан жестко препятствует.

- Как бы Вы прокомментировали ситуацию с Всероссийским Азербайджанским Конгрессом (ВАК)? Что стоит за решением Верховного суда РФ аннулировать его регистрацию?

- Тут нужно понять суть. А суть такова, что определенные силы в России подобного рода организации рассматривают как инструмент собственного влияния. Но с ВАК это не получалось.  Тем более, когда туда пришел к руководству достаточно состоятельный человек. И, понимая, что манипулировать этой организацией они не смогут, определенные силы решили добиться его ликвидации. Кстати, в России есть еще одна организация – «Азербайджанская культурная автономия» (АКА), - полностью вассальная, управляемая из Москвы. ВАК – это денежные ресурсы богатых азербайджанских представителей, наиболее влиятельные представители интеллигенции, в то время как АКА висит в воздухе. С ликвидацией ВАК эти силы хотят все ресурсы переключить на АКА.

К примеру Союз армян России (САР) Ары Абрамяна – это подручная организация. Поэтому они выставляют от подобного рода различных организаций представителей на всякие организуемые шоу, чтобы те критиковали, если надо, и свою страну, и в то же время клеймили Украину и кого угодно еще. Видели ли вы хотя бы одного азербайджанца на ток-шоу подобного рода? Нет! Потому что наши на это не идут. Мы рассматриваем организацию только в контексте выстраивания хороших отношений с Россией, только в контексте поддержки азербайджанцев в этой стране, реализации каких-то гуманитарных проектов, а не превращения в инструмент манипуляции.

- Значит ли это, что Вы исключаете причастность проармянских сил к решению о ликвидации регистрации ВАК?

- А вы посмотрите, что представляет из себя армянская диаспорская организация - там же во главе карикатурный человек. Когда он сунулся в Армению, чтобы узнать, насколько власти пророссийски настроены, они его пинком оттуда вышибли. Конечно, может быть, там, где у армян есть возможность сделать нам гадость, они это делают. Но не надо делать из армян супермогущественных злодеев.

Например, в свое время в Америке была многочисленная армянская диаспора, которая, пока нас не было, проталкивала свои решения. Я не думаю, что азербайджанцы в России настолько беспомощны, наше посольство настолько беспомощно, а наши отношения с Россией настолько слабы, что какая-то пара негодяев взяла и сделала нам эту гадость, и мы бы не смогли открутить это решение назад. Попытка могла быть. Но реализованная попытка могла иметь место только в том случае, если была дана соответствующая отмашка со стороны более влиятельных сил.

- Насколько этот шаг по аннулированию регистрации ВАК соответствует духу российско-азербайджанских отношений?

- Тому духу, который мы хотим видеть, это не соответствует. Мы хотим партнерских отношений, готовы внимательно рассматривать интересы России, но не готовы и не собираемся быть ничьим вассалом.

- Как это решение отразится на наших дальнейших межгосударственных отношениях?

- Думаю, что мы, конечно же, не будем обострять, но и не забудем. То есть, ответный щелчок должен быть. С формальной точки зрения, если придираться, то можно наковырять в работе местной русской общины в два раза больше недостатков, которые как будто бы выявили в деятельности ВАК, и закрыть ее. Но зачем? Вот в чем вопрос. Зачем это сделано – понятно. Кто-то очень хочет, чтобы единственной организацией была Азербайджанская культурная автономия, которая полностью в их руках.

- Как, на Ваш взгляд, после этого в дальнейшем сложится судьба азербайджанской общины в России?

- Если такой вопрос задать русским, то они скажут, есть же Азербайджанская культурная автономия, вот и работайте с ней. Я же думаю, что не надо с ней работать. По существу, решение о ликвидации регистрации ВАК не означает, что эта организация исчезла. Есть структура, есть отношения, есть люди, и им ничего не мешает завтра создать Совет азербайджанских организаций, даже не нуждаясь в какой-то официальной регистрации, и продолжать координировать деятельность, пусть это будет неформально. А на местах, где он назывался ВАК, перерегистрировать его, например, под названием «Odlar Yurdu» или еще как-нибудь. То есть, можно изыскать возможность, при которой можно обойти эту ситуацию.

- Как отразится это решение России на нашем регионе?

 - Думать, что закрытие ВАК приведет к какому-то существенному изменению российской политики на Южном Кавказе или в российско-азербайджанских отношениях, не стоит. Это один из неприятных, но нерешающих элементов. Есть более серьезные вопросы, и в них будет найдена развязка. Я думаю, что и здесь будет найдена какая-то формула. Но ждать в результате этого чего-то радикального в российско-азербайджанских отношениях или полной перемены российской политики на Южном Кавказе не стоит.

Ялчин Алиев

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