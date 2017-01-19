Новым председателем Европарламента на выборах во вторник избран итальянский политик, лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Антонио Таяни.

Он получил 351 голос, тогда как его основной конкурент – тоже итальянец Джанни Пителла из фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» – набрал 282 голоса. Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов.

Голосование шло не очень гладко: выбрать нового председателя смогли только в четвертом туре голосования по итогам 12-часового заседания.

Победе Таяни способствовал тот факт, что от участия выборах отказался глава Альянса либералов и демократов за Европу, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, который также являлся одним из фаворитов гонки.

В своей первой краткой речи Таяни заверил, что на посту председателя Европарламента будет поддерживать интересы всех депутатов и всех фракций без исключения.

Он сказал также, что посвящает свою победу «жертвам землетрясения в Италии, находящимся сейчас в тяжелой ситуации, и всем жертвам терроризма, а также страдающим людям, тем, кто оказался без жилья или работы».

Антонио Таяни пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы усилить роль Европарламента как серьезной международной организации и всегда будет учитывать интересы меньшинства.

Новый председатель выступил за активизацию и повышение эффективности деятельности Европейского Союза: «Еврокомиссия создает слишком много законов по мелким вопросам и в то же время явно недостаточно по крупным проблемам. В настоящее время перед ЕС стоят огромные вызовы: в сфере внешней политики, борьбы с терроризмом, миграционного кризиса и кризиса в экономике. Следует набраться храбрости и проводить подлинно европейскую политику».

63-летний Таяни является выдвиженцем Европейской народной партии – самой крупной политической фракции Европейского парламента – и считается приверженцем консервативно-христианских взглядов.

Его победа окончательно закрепила консервативно-правые силы на ведущих позициях в Евросоюзе.

Действующий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Совета ЕС Дональд Туск также представляют Европейскую народную партию.

Социал-демократы, выступающие за свободу слова, борьбу с дискриминацией и социальную справедливость, постепенно уходят в оппозицию.

Как пишет брюссельское Бюро Delfi, предполагается, что в силу своей политической принадлежности и личных взглядов Таяни не станет уделять повышенное внимание таким проблемам, как попытки ограничения абортов в Польше или ущемление свободы слова в Венгрии (действующие руководители Польши и Венгрии являются соратниками Таяни по Европейской народной партии).

В переговорах о выходе Великобритании из ЕС, где у Европарламента будут достаточно широкие возможности для влияния, итальянский политик, скорее всего, проявит свойственный ему прагматизм с целью сохранить с официальным Лондоном приемлемую форму экономического партнерства.

Шансы Таяни ускорить процесс распределения беженцев по Европе оцениваются как довольно высокие, пишет Delfi. А вот его потенциальный интерес к вопросам соблюдения прав мигрантов и нацменьшинств, наоборот, вряд ли будет велик.

В международной политике Таяни, скорее всего, будет следовать общему европейскому курсу, считают в Delfi.

Единственное исключение — Россия. Личные и профессиональные связи с Сильвио Берлускони, известного своими доверительными отношениями с Владимиром Путиным, вряд ли раскроют в Таяни признаки грозного русофоба. А, как говорят, Антонио Таяни - это близкий друг, бывший пресс-секретарь и до сих пор доверенное лицо Берлускони.

Антонио Таяни – не новое лицо в европейской политике. Ранее он дважды занимал должность еврокомиссара, занимаясь вопросами развития транспорта, промышленности и предпринимательства.

В Италии он стал одним из основателей партии «Вперед, Италия» и был официальным представителем экс-премьера Сильвио Берлускони.

В последнее время в ходе работы в Европейском парламенте Таяни подвергался жесткой критике за свои малоактивные действия во время «дизельного скандала», связанного с фальсификацией автомобильной компанией «Фольксваген» данных о содержании опасных веществ в выхлопных газах.

Однако, как отмечает Guardian, Таяни всегда настаивал на то, что ничего не знает о проблемах с тестированием выбросов выхлопных газов, несмотря на предупреждения со стороны коллег из Европейской комиссии.

Представитель Европейской народной партии Антонио Таяни сменил на посту главы Европарламента немецкого социал-демократа Мартина Шульца, в период председательства которого значительно осложнились отношения Европарламента с Азербайджаном, вплоть до того, что Азербайджан вышел на год из платформы межпарламентского сотрудничества Евронест.

Связано это было с тем, что в сентябре 2015 года Европарламент принял резолюцию по Азербайджану, которую в Баку посчитали оскорбительной и предвзятой.

Читайте по теме:

Мартин Шульц в своем амплуа: очередная предвзятость в отношении Азербайджана

Daily Mail: Два лимузина и 35 помощников главы Европарламента оплачиваются за счет налогоплательщиков - ФОТО

История одного президента: бывший алкоголик, прозванный нацистским надзирателем, будет учить Азербайджан демократии

Сам Шульц, возглавлявший Европарламент с 2012 года, уходит из европейской политики, собирается вернуться на немецкую политическую сцену и участвовать в предстоящих выборах в Бундестаг. По словам Шульца, он возглавит избирательный список Социал-демократической партии ФРГ в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Европейская народная партия, с приходом Антонио Таяни укрепившая свои позиции в структурах ЕС, была основана в 1976 году и включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Это - одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах Европейского Союза, а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена, национальные партии из 39 стран.

Как отмечается на официальной странице партии, она представляет собой «объединение политического центра, чьи корни лежат в глубинах истории европейской цивилизации».

Общая политическая линия фракции Европейской народной партии в Европарламенте – содействие становлению более конкурентоспособной и более демократической Европы с наличием социальной, близкой к народу рыночной экономикой и богатых внутренних рынков.

Во внешней политике в восточном направлении (в отношении региона Восточного партнерства) Европейская народная партия придерживается того принципа, что Евросоюз должен стремиться к более четкой дифференциации между целевыми странами-партнерами, тщательнее придерживаясь принципа «more for more» (больше сотрудничества в обмен на большее число реформ).

Взаимодействие с гражданским обществом и облегчение взаимодействия людей как внутри региона Восточного партнерства, так и с ЕС должны стать ключевой частью усилий по поддержке укрепления демократии, считают в партии.

1news.az