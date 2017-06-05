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Армения

Саргсяну показали смертельное оружие Паносяна 05.06.2017 18:30

В Национальном политехническом университете Армении рапортуют о разработке комплекса дистанционного управления для мин и гранат.

Об этом, как передает 1news.az, сообщил News.am руководитель группы разработчиков, заведующий лабораторией гелиотехники университета Жозеф Паносян.

По его словам, команда разработала систему для автономного солнечного питания, а также передачи сигнала на дистанцию. По задумке армянских разработчиков, на снарядах будут устанавливаться солнечные батареи, но без защитного стекла, чтобы не отражать света и не попадать в поле зрения. Фотоэлементы батареи будут покрыты тонкой алмазоподобной углеродной пленкой, не рассеивающей света. «Даже если противник обнаружит снаряды, нейтрализовать их будет нельзя. Их управление будет только в наших руках, а сигнал передачи будет надежно закодирован. На дистанции можно будет подать команду о взрыве в любой нужный момент», - пояснил Паносян.

При этом Паносян сам же объясняет, почему говорит открыто на тему, которая вроде как должна считаться военной тайной.

«Почему мы рассказываем об этой системе? Она нужна для обороны, чтобы не подпускать войска противника. Кто нападает, тому от нее пользы нет. А мы хотим сделать так, чтобы у нашего противника пропало желание нападать. У нас его нет», - утверждает Паносян.

Впрочем, осмелимся предположить, что дело совсем не в этом. Скорее всего, армянские ученые во главе с Паносяном, смастерили такое же «сенсационное» изобретение, каким в свое время оказалась и псевдо-вакцина от СПИД «Арменикум».

Мало того, что никаких лечебных качеств в этой «бурде» обнаружено не было, так «Арменикум» еще и оказался смертельно опасным из-за повышенного содержания йода.

По всей вероятности, новое «смертельное оружие» Паносяна такая же фикция. Так что и прятать ее никакого смысла нет. Какие изобретатели, такие и изобретения.

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