Армянская компания «ArmEc Trading», занимающаяся поставками эквадорских бананов в Казахстан, намерена в скором времени выйти на рынки других стран Евразийского союза, а также Ирана и Грузии.

В Иран эквадорские бананы планируется поставлять через территорию Азербайджана, сообщил президент компании Вардан Арутюнян, которого цитируют армянские СМИ.

«Схема такова, что продукт поставляется сразу в Казахстан, но документы оформляются в Армении, и налог с прибыли поступает в армянскую казну. Сегодня мы ведем переговоры с Ираном, огромный рынок которого нуждается в эквадорских продуктах, но из-за действующих санкций провоз товара через Армению был чреват серьезными проблемами. Однако, кажется, мы решили и эту задачу, и эквадорские бананы на иранский рынок будут поставляться из Грузии через территорию Азербайджана», — сказал Арутюнян.

Президент компании также отметил, что налог от прибыли с поставок эквадорских бананов в Иран, как и в случае с Казахстаном, будет поступать в бюджет Армении.

В связи с данным намерением компании «ArmEc Trading», информагентство 1news.az обратилось в соответствующие структуры, дабы пресечь возможность получения доходов армянскими предпринимателями, задействуя перевозку товаров по территории Азербайджана.

А.А.