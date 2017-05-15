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Армения

В Ереване призвали сотрудничать с ИГИЛ в борьбе против Азербайджана 15.05.2017 16:10

Командир первого диверсионно-разведывательного отряда Вова Вартанов предлагает ликвидировать Азербайджан.

На пресс-конференции 15 мая Вартанов сообщил, что соразмерного Азербайджану вооружения у Армении нет. «До 1991 г. вооружения вообще не было. А с 1991 г. в наследство СССР Азербайджан получил гораздо больше, чем армянская сторона», - считает Вартанов, передают армянские СМИ.

«Дисбаланс продолжается благодаря их нефтедолларам. Он будет, потому что турки богаче. Я предлагаю вообще ликвидировать это государство, разобщить», - заявил Вартанов.

В первую очередь он предлагает готовить свое общество к атаке, готовить армию. «Когда общество будет готово, они будут тише себя вести», - заявил Вартанов.

В качестве «успешного» примера агрессии он привел опыт Гитлера, получившего без труда Чехословакию и Австрию.

«Главное вооружение - это мозги. Наше преимущество сейчас мотивация. Турки тоже хорошие бойцы. Но у нас мотивация – нам бежать некуда», - считает Вартанов.

Командир первого диверсионно-разведывательного отряда Вова Вартанов считает возможным сотрудничать с ИГИЛ вопросе ослабления и ликвидации Азербайджана.

«Россия, конечно, не фиктивный партнер. Но учитывая, что она союзник и Азербайджану, в конечном счете, ставит знак равенства, пытаясь сидеть на двух стульях», - отметил он, добавив, что если она не союзник против Азербайджана, то по крайней мере защита против Турции. Наличие 102-й базы он обусловил тем, что Армения сама не смогла создать условия для ее отвода.

При этом Вартанов счел вполне допустимым сотрудничество с ИГИЛ. «Ну, конечно, не зарегистрированный на бумаге союзник, а просто делать приятные нам дела», - пояснил Вартанов.

А.А.

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