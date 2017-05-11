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Армения

По делу азербайджанских яблок в Армении задержаны четыре человека 11.05.2017 11:17

В Армении продолжается скандал с азербайджанскими яблоками, четыре человека задержаны.

Как сообщает Специальная следственная служба, пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, в рамках следствия по делу, возбужденному по признакам ч.1 статьи 205 УК, получены данные о ввозе группой граждан Армении партии сельскохозяйственной продукции, в том числе азербайджанских яблок, из Грузии, сообщают армянские СМИ.

Установлено, что жители Еревана А.Ф. и А.Е. действовали при содействии жителей Тавушской области А.Х. и Г.Т.

Подельники ввозили сельскохозяйственную продукцию без учета в налоговых органах. Выяснилось, что продукция перевозилась через границу Армении без таможенного контроля, за взятку, при попустительстве сотрудников таможни Баграташен.

В ходе следствия выяснилось, что работники таможенного пункта Баграташен с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. периодически позволяли перевозить лицам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью, фрукты и овощи без растаможивания, за взятку.

Всего подельникам удалось «сэкономить» 7.341.312 драмов на налогах и пошлинах, и еще  907.680 драмов налога в результате уклонения от выплаты налогов при сбыте продукции.

Выяснилась схема действий мошенников. А.Х. и Г.Т. ввозили разрешенные законом 50 кг продукции и передавали организаторам мошеннической схемы. Всего государству нанесен ущерб в размере более 8 млн драмов.

А.Ф. и А.Е. предъявлено обвинение по статье 188 и ч.1 статьи 205, А.Х и Г.Т. предъявлены обвинения по статье 38-188 и ч.1 статьи 205 УК.

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А.А.

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