Армения не может ввести запрет на импорт азербайджанской или турецкой продукции, сказал во вторник журналистам глава Центра консультаций потребителей, член Сельскохозяйственного альянса Армении Карен Чилингарян.

Государственная служба безопасности продуктов питания с 23 апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана.

По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из Азербайджана, сообщают армянские СМИ.

Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях.

«Армения является членом ВТО и не может выступить с заявлением о запрете на импорт продукции из какой-либо страны, даже если мы с ней враждуем. Мы сможем ввести запрет только в случае нарушений или несоответствия санитарным нормам, в противном случае, Армения окажется в сложной ситуации», - сказал Чилингарян.

Как считает эксперт, в сложившейся ситуации правомочные органы просто должны были исключить возможность контрабанды подобной продукции, а также возможные коррупционные риски при импорте.

«По нашим оценкам было импортировано около десятка тонн, что свидетельствует о том, что продукция была импортирована незаконным путем», - сказал Чилингарян, добавив, что это не единичный случай незаконного ввоза на территорию страны той или иной продукции.

Что касается вопроса уничтожения продукции, то, по его мнению, подобный подход неприемлем, поскольку если продукция соответствует всем санитарным нормам, то ее можно направить на переработку.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.